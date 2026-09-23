Javier Aguirre vuelve a LaLiga: nuevo entrenador del Valencia para intentar sacarlo del descenso

El Valencia CF ha anunciado este miércoles la contratación de Javier Aguirre como nuevo entrenador del primer equipo. El veterano técnico mexicano, que cumplirá 68 años en diciembre, firma hasta el final de la presente temporada con el objetivo inmediato de sacar al conjunto valencianista de los puestos de descenso.

El acuerdo contempla además la posibilidad de ampliar su vinculación. Según informó el Valencia, el club "dispondrá de una opción para prolongar su contrato por una adicional".

Aguirre ocupará definitivamente el puesto que dejó vacante Carlos Corberán, destituido el pasado 13 de septiembre después del mal comienzo de temporada. Desde entonces, Óscar Sánchez se había hecho cargo del equipo de manera interina.

Aguirre, al rescate de un Valencia en descenso

El mexicano se encontrará con una situación deportiva delicada a su llegada a Mestalla.

El Valencia ocupa puestos de descenso a LaLiga Hypermotion después de sumar únicamente cuatro puntos y una victoria en este inicio de LaLiga EA Sports. El único triunfo llegó a domicilio frente al Deportivo Alavés en Mendizorrotza.

Aguirre tendrá así como primera misión cambiar la dinámica de un equipo que ha comenzado el campeonato muy por debajo de las expectativas.

Regresa tras dirigir a México en el Mundial

El 'Vasco' se encontraba libre después de finalizar su última etapa como seleccionador de México.

Aguirre dirigió al combinado mexicano durante el reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde alcanzó los octavos de final antes de caer eliminado frente a Inglaterra.

Terminada su etapa internacional, el técnico regresa ahora a un campeonato que conoce perfectamente.

Su séptimo equipo en España

El Valencia será el séptimo club español dirigido por Aguirre durante su extensa trayectoria en los banquillos.

Anteriormente estuvo al frente de Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca, además de desarrollar una amplia carrera internacional tanto en clubes como en selecciones.

Su experiencia en situaciones deportivas complicadas ha sido una constante durante diferentes etapas de su carrera y ahora tendrá un nuevo desafío en Mestalla.

El Valencia ha apostado por un entrenador veterano y con un profundo conocimiento de LaLiga para intentar reaccionar cuanto antes y abandonar los puestos de descenso.

Javier Aguirre será presentado oficialmente el próximo lunes 28 de septiembre en la sala de prensa de Mestalla, donde explicará por primera vez sus planes para recuperar a un Valencia que necesita resultados de manera inmediata.

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