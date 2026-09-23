Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Valencia CF

Javier Aguirre vuelve a LaLiga: nuevo entrenador del Valencia para intentar sacarlo del descenso

El 'Vasco' sustituye a Carlos Corberán y firma hasta final de temporada, aunque el club se reserva una opción para prolongar su contrato un año más. Será su séptimo equipo en el fútbol español.

Javier Aguirre, en el partido ante Ecuador

El Valencia CF anuncia la contratación de Javier Aguirre | Antena 3 Deportes

Publicidad

Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

El Valencia CF ha anunciado este miércoles la contratación de Javier Aguirre como nuevo entrenador del primer equipo. El veterano técnico mexicano, que cumplirá 68 años en diciembre, firma hasta el final de la presente temporada con el objetivo inmediato de sacar al conjunto valencianista de los puestos de descenso.

El acuerdo contempla además la posibilidad de ampliar su vinculación. Según informó el Valencia, el club "dispondrá de una opción para prolongar su contrato por una adicional".

Aguirre ocupará definitivamente el puesto que dejó vacante Carlos Corberán, destituido el pasado 13 de septiembre después del mal comienzo de temporada. Desde entonces, Óscar Sánchez se había hecho cargo del equipo de manera interina.

Aguirre, al rescate de un Valencia en descenso

El mexicano se encontrará con una situación deportiva delicada a su llegada a Mestalla.

El Valencia ocupa puestos de descenso a LaLiga Hypermotion después de sumar únicamente cuatro puntos y una victoria en este inicio de LaLiga EA Sports. El único triunfo llegó a domicilio frente al Deportivo Alavés en Mendizorrotza.

Aguirre tendrá así como primera misión cambiar la dinámica de un equipo que ha comenzado el campeonato muy por debajo de las expectativas.

Regresa tras dirigir a México en el Mundial

El 'Vasco' se encontraba libre después de finalizar su última etapa como seleccionador de México.

Aguirre dirigió al combinado mexicano durante el reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde alcanzó los octavos de final antes de caer eliminado frente a Inglaterra.

Terminada su etapa internacional, el técnico regresa ahora a un campeonato que conoce perfectamente.

Su séptimo equipo en España

El Valencia será el séptimo club español dirigido por Aguirre durante su extensa trayectoria en los banquillos.

Anteriormente estuvo al frente de Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca, además de desarrollar una amplia carrera internacional tanto en clubes como en selecciones.

Su experiencia en situaciones deportivas complicadas ha sido una constante durante diferentes etapas de su carrera y ahora tendrá un nuevo desafío en Mestalla.

El Valencia ha apostado por un entrenador veterano y con un profundo conocimiento de LaLiga para intentar reaccionar cuanto antes y abandonar los puestos de descenso.

Javier Aguirre será presentado oficialmente el próximo lunes 28 de septiembre en la sala de prensa de Mestalla, donde explicará por primera vez sus planes para recuperar a un Valencia que necesita resultados de manera inmediata.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Fede Valverde, lesionado: tiene un esguince de grado 3 tras la entrada de Kang-in Lee

La entrada de Kang-in Lee a Fede Valverde

Publicidad

Deportes

Daniela Guillén, en su llegada a España tras proclamarse campeona del mundo

Daniela Guillén, primera campeona del mundo española de motocross, regresa a casa con el oro al cuello

Javier Aguirre, en el partido ante Ecuador

Javier Aguirre vuelve a LaLiga: nuevo entrenador del Valencia para intentar sacarlo del descenso

El pasillo de collejas a Luis de la Fuente

Así fue el pasillo de collejas de los jugadores a Luis de la Fuente por su renovación con España

Diego Maradona, en una foto de archivo
Maradona

Giro inesperado en el juicio por la muerte de Maradona: una nueva teoría cobra fuerza

Alexander Zverev sonríe con el trofeo del US Open el pasado domingo
Tenis

Mischa Zverev defiende los dos grand slam ganados por su hermano: "¿Por qué no estaban Alcaraz y Sinner?"

La entrada de Kang-in Lee a Fede Valverde
Fútbol

El CTA admite que la entrada de Kang-in Lee a Valverde era roja

El Comité Técnico de Árbitros aclara que el colegiado Ortiz Arias se equivocó al no mostrar roja al futbolista del Atlético y considera que el VAR "debió intervenir".

Alcaraz y Fritz se saludan tras su partido en la Laver Cup 2025
Laver Cup

Laver Cup 2026: fechas, tenistas, equipos y partidos de Carlos Alcaraz y Rafa Jódar

Todos los detalles de la Laver Cup 2026, con Carlos Alcaraz y Rafa Jódar en el equipo europeo.

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, en Londres

La divertida conversación entre Alcaraz y Zverev a raíz de la final del US Open: "Cuando eres tonto, ayuda"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez

El Real Madrid responde a Tebas: "Su última intervención es especialmente grave e incomprensible"

España posa con el trofeo de campeón mundial de balonmano en silla de ruedas

La selección española de balonmano en silla de ruedas, campeona del mundo por primera vez en la historia

Publicidad