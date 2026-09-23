El vídeo con el que Israel contesta a la ONU: "Los loros repiten el mismo mensaje: culpen a Israel"

Acaba de comenzar, pero ya acumula varios momentos curiosos y polémicas que comentar. La Asamblea de la ONU está dejando un montón de titulares. En la primera jornada Irán, la guerra en Ucrania y otros temas de actualidad se han colado en la agenda y las reacciones no se han hecho esperar.

A Israel no le ha gustado la intervención de Macron que ha pedido "no ceder ante la fatalidad", en un discurso en el que ha defendido la Carta de Naciones Unidas para que los distintos países y pueblos puedan "coexistir".

El francés ha reclamado asimismo "no aceptar un nuevo orden de impunidad que hay quien quiere instaurar", por lo que ha asegurado que su país seguirá "sigue prestando un apoyo político y también operacional al mecanismo internacional de justicia", incluido al Tribunal Penal Internacional (TPI), cuyos jueces están siendo objeto de sanciones por parte de Estados Unidos.

Además ha denunciado que la Franja de Gaza se ha convertido en un "espectáculo (que) avergüenza" y ha vuelto a reclamar que se reconozca a Palestina como estado. Israel ha contestado a este discurso con un vídeo en el que los loros son los inquilinos del salón de la Asamblea: "Los loros repiten el mismo mensaje una y otra vez: "Culpen a Israel". A medida que avanza el vídeo el eco se escucha con más fuerza, se quejan de que todos culpan de todo a Israel y acaban diciendo "repetir mentiras no las convierte en verdad".

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