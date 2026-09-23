El Tribunal Supremo francés confirma Achraf Hakimi será juzgado por violación

Achraf Hakimi, futbolista del PSG, será juzgado por violación después de que el Tribunal Supremo francés confirmara este miércoles mandar al lateral marroquí a juicio oral tras ser acusado de violación por una joven en 2023. La más alta instancia judicial francesa ha rechazado el recurso presentado por los abogados de Achraf Hakimi contra la decisión dictada el pasado 19 de junio, en pleno Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, por el Tribunal de Apelación de Versalles.

El internacional marroquí de 27 años fue acusado por violación por parte de una joven que acudió a su domicilio en Boulogne-Billancourt, a las afueras de París. Los hechos siempre han sido negados por parte de Achraf Hakimi.

Tras la decisión del Supremo francés, el jugador, nacido en Madrid hace 27 años, se sentará en el banquillo de los acusados en un Tribunal de lo Criminal del departamento de Altos del Sena, posiblemente en Nanterre, en un proceso que todavía no tiene fijada fecha.

Un proceso en el que Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, podría ser llamado como testigo a este juicio, porque su testimonio ya fue presentado por la defensa para tratar de demostrar el consentimiento de las relaciones que el futbolista mantuvo con la denunciante.

"Tras tres años y medio de combate judicial, tras haber sido calumniada y arrastrada por la defensa de Achraf Hakimi, mi clienta está convencida de que se hará justicia, luchará hasta el final", aseguró la abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, en una declaración enviada a la agencia EFE.

La letrada afirmó que su clienta espera que "este proceso ayudará a otras mujeres y romperá todavía más la fortaleza de la negación y de la impunidad de las violencias sexuales, incluso en el mundo del fútbol profesional".

Los hechos por los que se acusa a Hakimi de violación

Achraf Hakimi y la denunciante se conocieron a través de las redes sociales y, tras meses de mensajes, concretaron una cita en el domicilio del futbolista en febrero de 2023. Según la denuncia, el futbolista marroquí la besó en los labios pese a su rechazo, le levantó la ropa y le besó los senos e incluso le introdujo los dedos en la vagina, a pesar de su resistencia.

La chica, entonces de 24 años, señaló que consiguió deshacerse de su agresor de una patada y envió un mensaje a una amiga, que acudió a buscarla.

Hakimi ha negado desde el principio cualquier acto de penetración, admitiendo únicamente abrazos mutuos e intercambios de besos consentidos. Para apuntalar su relato, la defensa presentó el testimonio de Mbappé, entonces compañero suyo en el PSG y con quien el hispano-marroquí había hablado la noche de los hechos y que fue interrogado por los investigadores el 14 de abril de 2023.

El delantero parisino explicó entonces que Hakimi le había dicho que se habían besado y que le había tocado "sus partes íntimas", sin haber sentido en ningún momento rechazo de su parte. Esas palabras motivaron que en un primer momento la instructora ordenara el envío a juicio del marroquí, al asegurar que apuntalaba el relato de la denunciante.

Su defensa presentó recurso y aportó nuevos elementos, como una carta de Mbappé en la que matizaba su testimonio inicial, asegurando que lo que le había dicho Hakimi es que le había tocado "partes íntimas" y no "sus partes íntimas", lo que eliminaba el trasfondo sexual. Pero ese matiz no sirvió para que el Tribunal de Apelación elimine el auto de envío a juicio para el futbolista.