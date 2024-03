Rafa Nadal anuncia que no jugará Indian Wells: "No estoy listo..."

Y una más a la lista... Esta madrugada hemos conocido otra dura noticia para los fans de Rafa Nadal, el balear ha anunciado que se retira del torneo de Indian Wells, el primer Másters 1.000 de la temporada, a menos de 24 horasde debutar ante Milos Raonic en la primera ronda.

"Con gran tristeza tengo que retirarme..."

El tres veces ganador en el desierto californiano lo ha hecho oficial en sus redes sociales: "Con gran tristeza tengo que retirarme de este increíble torneo en Indian Wells. Todo el mundo sabe cuánto amo este lugar y cuánto amo jugar aquí. Esa es también una de las razones por las que vine muy temprano al desierto para practicar y tratar de prepararme. He estado trabajando duro y practicando, y todos ustedes saben que hice una prueba este fin de semana pero no me encuentro listo para jugar al más alto nivel en un evento tan importante. No es una decisión fácil, es difícil de hecho, pero no puedo mentirme a mí mismo y mentirles a los miles de fans. Los extrañaré a todos y estoy seguro de que el torneo será un gran éxito", explicó con tristeza el español en su comunicado.

No especifica el por qué

¿La causa? Pues todavía no se conoce con exactitud, muchos apuntan a que podría ser una contractura en la espalda que habría sufrido días antes de viajar a Estados Unidos y de participar en la exhibición ante Carlos Alcaraz en Las Vegas. Un percance del que informó David Ferrer, capitán del equipo español de Copa Davis.

La realidad es que en las últimas horas se han publicado vídeos en redes sociales en los que aparece el tenista español practicando saques sin apenas arquear la espalda, el movimiento no era ni muchísimo menos natural pero tampoco cundió el pánico porque podía ser simplemente el inicio de un entrenamiento sin mucha carga.

Un palo detrás de otro

La retirada de Nadal en Indian Wells es la tercera consecutiva esta temporada tras la del Open de Australia y el ATP 250 de Doha. Si nos ceñimos a las estadísticas, Rafa tan solo ha podido disputar tres partidos oficiales en los últimos 14 meses (año y dos meses), aquellos de Brisbane a comienzos de este año, torneo en el que ganó a Thiem y Kubler y perdió en cuartos ante Jordan Thompson en un encuentro en el que sufrió un microdesgarro.

Esta lesión no era ni mucho menos grave, es más, el periodo estimado por los médicos habría sido de 2-3 semanas máximo de recuperación. Sin embargo, ya han pasado dos meses y el único encuentro que ha jugado el balear fue la exhibición de Las Vegas ante Carlos Alcaraz, pero ningún torneo oficial... Este anuncio psicológicamente vuelve a significar un fuerte varapalo al ánimo del deportista, al que el vaso se le ha llenado por completo, ya rebosa y todo.

¿Y ahora qué?

Ahora, el escenario está más que claro, pero no tanto la hoja de ruta. A Nadal ya se le ha 'acabado' la gira de pista dura (ha jugado uno de los cuatro torneos que tenía en su calendario) y solo le queda enfocarse y prepararse para la tierra batida, su superficie predilecta, que arrancará en el Másters de Montecarlo del 7 al 14 de abril. Todavía no ha confirmado su presencia en Mónaco aunque se espera que juegue, sino será en Barcelona cuando veremos su regreso oficial a las pistas, Nadal sí que se ha apuntado oficialmente al Conde de Godó que se jugará del 15 al 21 de abril.

Por otra parte, Paula Badosa también tuvo que anunciar su baja en el torneo californiano por los problemas en la espalda que arrastra desde mediados del año pasado.

