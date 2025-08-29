Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
US Open

Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech: Día, horario y dónde ver el partido de octavos del US Open

Todos los detalles del partido de octavos del US Open entre Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech.

Carlos Alcaraz en el US Open

Alcaraz aplasta a Darderi y ya está en octavos del US Open | EFE

Arthur Rinderknech, número 82 del ranking mundial, venció este viernes el derbi francés contra Benjamin Bonzi (n.51) y será rival del español Carlos Alcaraz en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos. Rinderknech remontó y se impuso a Bonzi por 4-6, 6-3, 6-3 y 6-2 en dos horas y cuarenta minutos, ante un rival al que nunca había ganado en su carrera.

Balance 3-0 para Alcaraz

El francés perdió los tres precedentes contra Alcaraz, el último de los cuales en la hierba del Queen's. Anteriormente, había perdido contra el murciano en ese mismo torneo, en 2023, y en el US Open de 2021.

Alcaraz, por su parte, se clasificó a los octavos de final poco antes con una sólida victoria por 6-2, 6-4 y 6-0 contra el ítalo-argentino Luciano Darderi.

El número 2 del mundo sigue firme en su camino hacia la segunda corona en Flushing Meadows y, tras el encuentro, reconoció estar aún adaptándose al ritmo de la ciudad neoyorquina.

"Estoy intentando coger el ritmo de Nueva York, que digamos. Al final es lo que luego en pista se asemeja muchísimo a mi estilo, que es hacer cosas a lo grande pero fuera de pista es un poquito más diferente. Yo soy una persona más tranquila, más calmada, aquí en Nueva York hay mucha gente y mucho estrés", comentó en Movistar tras sellar su victoria.

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech del US Open

El encuentro de tercera ronda del US Open entre Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech se disputará el domingo 31 de agosto en el Arthur Ashe Stadium en un horario todavía por definir.

La crónica del Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech del US Open se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora del torneo y todas las reacciones de los protagonistas.

