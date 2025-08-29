El elogio de John McEnroe a Carlos Alcaraz: "Con 21 ó 22 años, es el jugador más talentoso que he visto en una pista de tenis"

John McEnroe es una de las voces más autorizadas del tenis mundial, una opinión que siempre es escuchada y analizada. Es conocida la admiración que el extenista estadounidense tiene con Carlos Alcaraz, pero 'Big Mac' ha ido más allá en sus elogios al jugador de El Palmar y sostiene que a su edad es "el jugador más talentoso que he visto en una pista de tenis", incluso por encima de Federer, Nadal y Djokovic.

McEnroe ofreció su análisis sobre quién es mejor entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

"Quieres que dos grandes jugadores en cualquier deporte jueguen lo mejor posible. En mi opinión, si ambos jugadores juegan lo mejor posible, Carlos Alcaraz es el mejor jugador en general", opinó el ganador de siete grand slam en ESPN.

"Si está a un nivel A- o menos, Sinner lo vencerá. A eso se reduce. Este tipo, Carlos Alcaraz, a los 21 o 22 años, es el jugador más talentoso que he visto en una pista de tenis", sentencia 'Big Mac'.

"Eso es más que Roger Federer, Nadal y Djokovic, por quienes tengo un gran respeto. Idolatraba a Rod Laver, jugué con Pete Sampras. Este tipo es asombrosamente bueno cuando está en forma. Uno de los tipos más rápidos que jamás haya estado en una pista de tenis, con una personalidad y actitud increíbles. Tiene todos los golpes posibles. Todo", concluye John McEnroe.

El hermano de John McEnroe, Patrick, también dio su opinión sobre la rivalidad que mantienen actualmente Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en lo más alto del circuito.

"Le doy a Sinner una ligera ventaja en este momento, aunque cuando miras solo el cara a cara, favorece a Alcaraz de manera muy significativa", apunta Patrick.

"Pero este año, tienes que tener en cuenta que Sinner ha ganado dos de los tres majors. Gana Wimbledon por primera vez y, en general, es más consistente. Creo que esa derrota en Wimbledon le dará a Alcaraz un poco más de ventaja aquí. Se veía, para él, como un poco pasivo en ese partido. No podía creer que Sinner se lo estuviera llevando. Creo que va a venir aquí a Nueva York pensando: 'Está bien, ahora tengo algo que demostrar'", explica el hermano de John McEnroe.

"Así que le doy a Sinner una ligera ventaja, pero creo que Alcaraz está ahí", concluye Patrick.

