Carlos Alcaraz - Alex Michelsen: Horario y dónde ver el partido del ATP500 de Tokio

Carlos Alcaraz se estrena este jueves 1 de octubre en el Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships, un ATP500 que conquistó de forma brillante la temporada pasada. Tras su derrota ante Ben Shelton en los cuartos del US Open y su participación en la Laver Cup en Londres, el campeón de siete grand slam regresa al circuito para afrontar la recta final de una temporada complicada por su lesión en la muñeca derecha.

Y es que el jugador de El Palmar ha estado más de cuatro meses de baja y se ha perdido la parte clave de 2026, renunciando a jugar en Roland Garros y Wimbledon. El murciano arrancó el año de forma estelar, ganando el Open de Australia y el torneo de Doha, pero la mencionada lesión en el Godó frenó en seco al campeón español. Una baja que se prolongó desde mediados de abril hasta finales de agosto, cuando reapareció en el US Open, último grand slam de la temporada. Por el camino, Alcaraz dejó de jugar en Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's, Wimbledon, Montreal y Cincinatti.

El objetivo del murciano es finalizar el año sin más contratiempos y tratando de rendir en una parte de la temporada que siempre le ha costado al pupilo de Samu López. La primera parada es el ATP500 de Tokio y por delante quedan el Masters de Shanghái, el Rolex Paris Masters, las Nitto ATP Finals y las Finales de la Copa Davis.

Alcaraz debutará este jueves 1 de octubre ante el estadounidense Alex Michelsen en la primera ronda del Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships. No hay precedentes entre ambos tenistas. El joven jugador estadounidense acumula 27 triunfos y 18 derrotas en lo que va de 2026 y en el US Open logró alcanzar los cuartos de final donde perdió ante su compatriota Frances Tiafoe.

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Alex Michelsen

El Carlos Alcaraz - Alex Michelsen, partido de primera ronda del ATP500 de Tokio, se jugará en la pista Colosseum el jueves 1 de octubre no antes de las 16:00 horas (hora japonesa), las 09:00 horas en España. Tras el partido de Alcaraz, se jugará el Daniel Vallejo - Rafa Jódar.

La crónica del partido y el resultado del Carlos Alcaraz - Alex Michelsen se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora del Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships y las reacciones de los protagonistas.