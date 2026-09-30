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Raphinha regresa a Barcelona con "un pequeño edema muscular" en el muslo derecho

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha informado que el delantero azulgrana regresa a España como medida de "precaución" y con el objetivo de favorecer "su pronta recuperación".

Raphinha, en acción ante Australia en el Queensland Country Bank Stadium

Raphinha, en acción ante Australia en el Queensland Country Bank Stadium Reuters

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Raphael Dias 'Raphinha' ha abandonado la concentración de la selección brasileña después de sufrir un pequeño edema muscular en la parte posterior del muslo derecho, una dolencia que apareció en el amistoso de la pentacampeona del mundo frente a Australia.

"Raphinha pasó, el miércoles (30), un examen de imagen que encontró un pequeño edema muscular en la parte posterior del muslo derecho. Como precaución y con el objetivo de su pronta recuperación, el jugador será liberado de la selección brasileña. Ningún jugador será convocado en su lugar para el amistoso contra India", informa este miércoles la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

De esta forma, Raphinha regresa a Barcelona para iniciar la recuperación y poder estar listo para los próximos partidos del Barcelona de Hansi Flick. El futbolista de Porto Alegre ha firmado un espectacular comienzo de temporada con el Barça, con 14 goles, 12 en LaLiga y dos en el debut en la Champions League ante el Feyenoord.

La temporada pasada, cuatro lesiones frenaron la progresión del capitán azulgrana. La tercera de ellas -en el bíceps femoral de la pierna derecha- fue precisamente en un amistoso con la selección brasileña a finales de marzo, justo cuando el Barça se encontraba en la fase decisiva de la Champions League.

Raphinha finalizó la temporada con el Barça con 21 tantos y 8 asistencias en 33 partidos y afrontaba el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con el objetivo de recuperarse de un curso irregular para ser uno de los líderes de Brasil. Sin embargo, otra lesión muscular en el duelo de la segunda jornada de la fase de grupos frente a Haití le apartó de la cita mundialista. Se perdió los partidos contra Escocia y Japón, y, pese a entrar en la convocatoria, no pudo ayudar a su equipo en los octavos de final contra Noruega, en el que el combinado entrenado por Carlo Ancelotti cayó eliminado.

La gran pregunta ahora es si Raphinha estará recuperado para el partido de LaLiga ante el Getafe, el sábado 10 de octubre. Los de Hansi Flick afrontan un exigente mes de octubre (Getafe, Galatasaray, Betis, PSG y Real Madrid), con el Clásico ante el Real Madrid fijado para el domingo 25 de octubre.

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