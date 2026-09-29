Mohamed VI nombra jefa de Gobierno a Fatima-Zahra Mansouri, la primera mujer en el cargo en Marruecos

La formación del nuevo gobierno en Marruecos será encabezado por una mujer. Es la primera vez en la historia del país africano desde su independencia que una mujer es designada como primera ministra. Se trata de Fátima Ezzarah El Mansouri, actual coordinadora de la dirección colegiada del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal), ganador de las elecciones legislativa.

El rey Mohamed VI le ha nombrado "jefa de Gobierno a cargo de formar un nuevo Gobierno". Así lo han anunciado este martes a través de un comunicado tras recibir a Mansouri en el Palacio de Rabat para comunicarle la decisión.

Mansouri, con 50 años, es licenciada en Derecho y lleva una larga trayectoria política desde alcaldesa de Marrakech, pasando por la dirección del PAM y la cartera de Vivienda y Urbanismo en el Gobierno saliente de coalición presidido por el magnate conservador Aziz Ajanuch. Ahora le sustituirá en la próxima legislatura 2026-2031.

Este nombramiento responde a que su perfil refleja a una persona responsable con una "larga trayectoria política" negando que se trate de una voluntad de proyectar una imagen hacia el exterior, indicaron observadores consultados por EFE.

De este modo, se impone al favorito para ocupar el puesto, el presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa. Desde 2021 ocupaba una secretaría de Estado y, poco antes de las elecciones, se sumó a las filas del PAM.

Más mujeres en cargos

Desde que inició su reinado, Mohamed VI ha nombrado a mujeres en puestos que eran ocupados exclusivamente por hombres como por ejemplo la consejera real Zoulija Nasri (1945-2015) o Zineb Adaoui primera wali (gobernador) en el país.

Esto ocurre seis días después de las elecciones legislativas de Marruecos donde PAM obtuvo 97 escaños de los 395 posibles, imponiéndose a sus socios RNI (Agrupación Nacional de Independientes), con 66 escaños que pasaron a ser segunda fuerza. Muy cerca se quedó Istiqlal (nacionalista) con 65 escaños. Los comicios estuvieron marcados por una abstención del 62%.

Piden más igualdad

Organizaciones feministas marroquíes piden que esta decisión sirva para reforzar las políticas a favor de la igualdad. Para Rima Lablaili, del PAM, explica que con una mujer en este cargo "puede romper un bloqueo psicológico colectivo, propio de sociedades que aún resisten ver a las mujeres en puestos de decisión".

Subraya a EFE que las mujeres han de romper el miedo impuesto por la cultura, sociedad y demostrar valentía porque, a su juicio, "Marruecos enfrenta retos de gran calado para lograr una igualdad real: no solo en el ámbito político, sino también en lo económico y lo social".

Para garantizar la igualdad, afirma que aún quedan reformas estructurales de "gran envergadura" como la revisión del Código de la Familia y la reforma del Código Penal.

Una "mentalidad patriarcal"

La profesora universitaria e investigadora en género Hanane Sarghini define como "motivo de orgullo" el nombramiento de Mansouri, lo cual significa un avance hacia la "igualdad real y efectiva".

No obstante denunció que, a día de hoy, la sociedad mide la capacidad política en función de su género, lo que asegura que responde a una "mentalidad patriarcal profundamente arraigada".

"Por eso, deseamos que este Gobierno haga de estos temas una prioridad absoluta: la defensa de los derechos de las mujeres, una igualdad verdadera entre mujeres y hombres, y la adecuación de todas las leyes con los acuerdos internacionales firmados por Marruecos", concluyó la presidenta de la Asociación Tahaddi por la Igualdad y Ciudadanía, Bouchra Abdou.