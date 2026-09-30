Lamine Yamal y su segundo gol ante Livakovic: "Lo conozco de los entrenos, he pensado..."

Lamine Yamal es la cara de una España intratable. El de Rocafonda ha asumido el mando de la campeona del mundo y lidera a los de Luis de al Fuente exhibición tras exhibición. En Wembley abrió el marcador y ofreció una cátedra de fútbol ante Inglaterra; y anoche, frente a Croacia, anotó dos goles y dio una asistencia. Hoy por hoy, es el mejor futbolista del mundo.

"Nos da mucha ilusión poder traer la copa aquí y enseñarla a nuestra afición. Se lo merecían. Llevamos años detrás de un Mundial y poder traerla a casa y lograr esta victoria tan especial nos hace estar muy contentos", indicó Lamine Yamal tras la goleada (4-1) ante Croacia en el Pizjuán.

El delantero azulgrana fue preguntado por su segundo gol ante Dominik Livakovic, portero croata y compañero en el Barça.

"Ya lo conozco de los entrenos. He pensado en lo que él hace en los entrenos cuando le chuto. Gracias a Dios me ha entrado", subrayó el futbolista de Mataró.

El extremo culé también afirmó que su actuación ante Croacia en el partido de la Liga de Naciones ante Croacia en Sevilla, con su primer doblete con la selección, supone una razón añadida en sus méritos de ganar el Balón de Oro. "Otra más", respondió Lamine Yamal.

"Hay que salir enchufados desde el principio. Es muy importante. He tenido suerte, están entrando. Estoy muy contento", finalizó el genio de Mataró.