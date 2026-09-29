Ya es oficial: El Manchester City, culpable por infringir de las normas financieras de la Premier

El Manchester City ha sido declarado culpable de cometer "infracciones graves" de las normas financieras de la Premier League durante nueve temporadas, según ha confirmado este martes la competición inglesa tras conocer las conclusiones de una comisión independiente.

La investigación abarca desde la temporada 2009-10 hasta la 2017-18 y concluye que el conjunto 'citizen' utilizó diferentes mecanismos para presentar una imagen de sus finanzas que no correspondía con su situación real.

Entre las irregularidades acreditadas aparecen "contratos ficticios con varios de sus socios comerciales", así como otros acuerdos destinados a "inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costes".

La comisión considera además que el City presentó "cuentas inexactas", "ocultó la situación real de sus finanzas" e incumplió de manera significativa los límites de gasto establecidos tanto por la Premier League como por la UEFA.

Más de 1.000 millones entre ingresos inflados y costes reducidos

Las conclusiones de la investigación describen un sistema mediante el que determinados acuerdos comerciales habrían permitido al Manchester City reflejar unos ingresos superiores y unos costes inferiores a los reales.

Según la comisión, los contratos formaban parte "de un esquema de financiación encubierta". Las empresas patrocinadoras implicadas "solo debían abonar una parte de las cuotas de patrocinio correspondientes". "El resto era financiado por Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), propietaria del club", indicó la comisión.

El organismo concluyó también que se establecieron "otros acuerdos ficticios financiados por ADUG para permitir al club registrar gastos operativos inferiores" a los que realmente había asumido. Entre las operaciones analizadas figura también un acuerdo con Fordham, entidad que adquirió los derechos de imagen de los futbolistas del Manchester City.

En conjunto, la comisión sostiene que estas prácticas permitieron inflar artificialmente los ingresos y reducir los costes contabilizados en más de 900 millones de libras, una cantidad que supera los 1.000 millones de euros al cambio actual.

La comisión considera que el City pretendía eludir las normas

Las conclusiones van más allá de señalar errores contables. La comisión considera que el funcionamiento de estos mecanismos permitió que la situación económica comunicada por el Manchester City no reflejara fielmente sus finanzas.

"La consecuencia fue que el club presentó cuentas inexactas y ocultó la verdadera situación de sus finanzas a sus auditores y a los organismos reguladores del fútbol. La Comisión concluyó que, con su conducta, el club tenía claramente la intención de eludir las normas de la Premier League", apuntó.

Según la resolución, si todos los gastos hubieran sido reflejados correctamente, el Manchester City habría superado "los límites de gasto tanto de la liga como de la UEFA por una cuantía muy considerable".

La Premier League dispone de reglas propias en materia de finanzas, contabilidad y buen gobierno que los clubes deben cumplir, además de las regulaciones financieras establecidas por la UEFA para participar en sus competiciones.

También incumplió su obligación de cooperar

La investigación no se limita a las operaciones financieras realizadas durante las nueve temporadas examinadas. La comisión independiente considera acreditados también la mayoría de los cargos relacionados con la conducta del Manchester City durante la propia investigación.

"Durante la investigación de la Premier League, el Manchester City incurrió en múltiples incumplimientos de sus obligaciones de cooperación y de actuar de buena fe con la liga", señaló.

La falta de colaboración constituía otro de los grandes bloques del procedimiento abierto contra el conjunto inglés.

A la espera de conocer la sanción

La decisión supone un paso decisivo en uno de los procedimientos más importantes abiertos en la historia reciente del fútbol inglés, aunque todavía queda por conocer cuáles serán las consecuencias para el Manchester City.

La resolución conocida este martes determina las infracciones cometidas por el club, mientras que la sanción deberá concretarse posteriormente.

El caso afecta a un periodo especialmente exitoso en la transformación deportiva y económica del Manchester City. Entre las temporadas 2009-10 y 2017-18, periodo analizado por la comisión, el conjunto inglés pasó a convertirse en una de las grandes potencias de la Premier League.

Ahora, una comisión independiente considera acreditado que durante esos años existieron "infracciones graves", acuerdos ficticios y una voluntad de "eludir las normas de la Premier League". El siguiente capítulo será conocer el castigo.