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Más de 400 detenidos en Francia durante las protestas estudiantiles

La movilización, que empezó en París la semana pasada, se ha extendido a más ciudades. Coincide con una huelga de empleados públicos que ha reunido a decenas de miles de personas contra las medidas presupuestarias del Gobierno.

Más de 400 detenidos en Francia durante las protestas estudiantiles

Más de 400 detenidos en Francia durante las protestas estudiantiles REUTERS

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Yolanda Durán
Publicado:

440 personas han sido detenidas este martes en todo el territorio francés en una nueva jornada de protestas. El ministro del Interior, Laurent Núñez, ha explicado a BFMTV que alrededor de dos tercios de los arrestados han pasado a disposición policial. La mayoría son menores de edad y las actuaciones están relacionadas, en gran parte, con daños materiales y agresiones a las fuerzas de seguridad.

El Ministerio de Educación asegura que 416 centros se han visto afectados por protestas o disturbios en algún momento del día, aunque la cifra se ha reducido a 338 al cierre de la jornada. De ellos, 45 permanecían bloqueados y en otros 46 se habían producido intentos de bloqueo. Francia cuenta con unos 3.700 centros de secundaria en todo el país.

Las reivindicaciones se centran en el tamaño de las clases, la falta de profesores y la duración de los horarios escolares. También se han denunciado las condiciones de las aulas durante los episodios de calor registrados este año. En un instituto del norte de París, los alumnos han mostrado pancartas contra jornadas que, según ellos, se prolongan desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde.

Sube la tensión social en Francia

En varias localidades, las concentraciones han terminado en enfrentamientos. En Lille, algunos participantes han incendiado contenedores y han lanzado botellas, adoquines y otros objetos contra los agentes, que utilizaron gases lacrimógenos. También hubo incidentes en Burdeos, Rennes, Nantes y Marsella. Núñez informó de siete episodios en los que se habría arrojado ácido clorhídrico contra policías y cifró en 48 los agentes heridos durante la jornada. El Ministerio de Educación informó, además, de 31 alumnos y trabajadores heridos.

La movilización estudiantil se ha desarrollado al mismo tiempo que una huelga del sector público. Interior cifró en 206.000 los asistentes a las manifestaciones, mientras que la CGT elevó el dato a 300.000. El sindicato reclama cambios en el proyecto presupuestario y más recursos para los servicios públicos, y ha dado al Ejecutivo un plazo de 48 horas para revisarlo antes de su presentación prevista para el jueves 1 de octubre. Las autoridades vigilan nuevas convocatorias previstas para los próximos días.﻿

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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