Isabel Rodríguez pide que se valoren las medidas del decreto antes de decidir el voto, streaming en directo

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez es el blanco de buena parte de las preguntas que hoy la oposición formulará al Gobierno en el Congreso de los Diputados, después de que este martes se hayan aprobado en el Consejo de Ministros dos decretos de vivienda, tras las protestas por la vivienda desencadenadas por el desahucio de Maricarmen.

Maricarmen finalmente podrá regresar a su casa, pero su historia ha prendido la mecha de las protestas que han terminado en una gran acampada en la Puerta del Sol que ya suma cuatro días consecutivos.

La oposición del PP y varios socios parlamentarios del Gobierno pedirán cuentas este miércoles en el Congreso a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por su gestión al frente de su cartera, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado dos nuevos decretos que incluyen, entre otras medidas, la ampliación hasta 2030 de la protección frente a desahucios, la regulación de alquileres de temporada y habitaciones y la prohibición de compra de vivienda por 'fondos buitre' hasta 2028.

El PP acusa al Gobierno de usar a Maricarmen para evitar el desahucio de Sánchez

La diputada popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado al Gobierno de utilizar el desahucio de Maricarmen para que los españoles no desahucien al presidente Pedro Sánchez y de tener una política de vivienda que cabe en una línea, la de ponerle un piso a una prostituta. Ha detallado que "la izquierda buitre son ellos" y asegura que "sobrevuelan el desahucio de una anciana para que los españoles no desahucien a Sánchez".

Cuerpo pide al PP que se posicione sobre las medidas de vivienda

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha pedido al PP que diga si va a apoyar las medidas de vivienda que se van a votar el viernes: "¿Qué van a votar ustedes? ¿Dónde estarán?", ha cuestionado Cuerpo al popular Elías Bendodo, que ha criticado la improvisación de los decretos aprobados ayer en el Consejo de Ministros.

También la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha emplazado al grupo popular a que "sean útiles para España" dando su apoyo el viernes a los dos decretos de vivienda. "¿Van a votar a favor de la gente de este país o van a seguir haciendo lo que hacen? Porque su voto en contra va a permitir que los caseros sigan incrementando el precio de la vivienda que se desahucie a la gente en España", ha reclamado la ministra a la diputada del PP Mirian Guardiola.

El vicepresidente también ha exigido responsabilidad a la diputada popular Ester Múñoz que ha acusado al Gobierno de querer "cambiar de pantalla" mientras que la situación en Ceuta sigue siendo "la de menores violadas y niños que no pueden ir al colegio". "No me hable de cambiar de pantalla (...) cuando usted solo conoce la situación de oídas", ha contestado el vicepresidente primero.

Belarra pide al Gobierno que retire los decretos de Vivienda

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado al Gobierno que retire los dos decretos de vivienda que fueron aprobados ayer en el Consejo de Ministros y lleve al Congreso de los Diputados otro nuevo que una todas las medidas. "Creo que lo que tienen que hacer retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social", aseguró.

A IU no le vale con que se apruebe el primer decreto porque el que "arregla realmente el problema" es el segundo

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, ha detallado que a su formación "no le valdría con que saliera el primer decreto adelante y no el segundo", ya que la renovación automática de alquileres "es el que arregla realmente el problema" o "hace que se avance mucho en el arreglo".

En declaraciones a su llegada al pleno del Congreso, Santiago dijo que están "muy satisfechos" porque "la movilización ciudadana ha conseguido grandísimos avances que en enero no fueron posible" e incluso medidas contra la compra de vivienda por fondos buitre fueron rechazadas por el PSOE. "Ahora, es imprescindible que el otro decreto, el de renovación automática de los arrendamientos, que es el que arregla realmente el problema de de este país o lo hace que se avance mucho en el arreglo, también tiene que ser votado. No nos valdría que saliera el primer decreto adelante y no saliera el segundo", advirtió.