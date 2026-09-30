Luis de la Fuente: "El margen de mejora es muy grande, no hemos tocado techo"

La selección española de fútbol, actual campeona del mundo, se ha convertido en una máquina de jugar al fútbol, anotar goles y despachar rivales. Los de Luis de la Fuente van camino de convertirse en una de las mejores selecciones de la historia: una racha de 40 partidos oficiales sin perder, dos títulos (Eurocopa 2024 y Mundial 2026), un futbol espectacular, un Lamine Yamal galáctico... Cuesta encontrar algún defecto a la actual España, que hace unos días ya asaltó Wembley (2-3) ante una gran Inglaterra. Anoche, la Roja descosió a la Croacia de Luka Modric en Sevilla (4-1) con un futbol de altos vuelos.

Pese a que todo va rodado para la selección española de fútbol, Luis de la Fuente opina que el equipo no ha tocado techo y que el margen de mejora "es muy grande".

"El margen de mejora es muy grande, no hemos tocado techo, esta selección es muy joven y moriríamos de éxito si pensamos que esto es perfecto porque un día llegará alguien y nos pegará un 'tarantantán', aunque tampoco es eso", indicó el de Haro tras la nueva exhibición de los suyos en el Sánchez Pizjuán.

Sobre el grupo tan unido que ha conformado, Luis de la Fuente admitió que tanto él como su cuerpo técnico lo gestionan "fácilmente, porque primero son personas y luego futbolistas", además de que "todos saben, desde la naturalidad, que son un grupo, son generosos y conviven juntos, es lo que sienten y no hay egos, y si los hay, son siempre positivos, al servicio del colectivo".

"¿Lamine? Es un jugador muy generoso, pone todo su talento al servicio del grupo"

"Con estos veintiséis jugadores podríamos hacer dos selecciones con un nivel similar, pero las matemáticas son las que son y todos entienden que sólo pueden jugar once", explicó el entrenador riojano.

Cuestionado por la actuación de Lamine Yamal y su nominación al Balón de Oro, De la Fuerte destacó su "gran trabajo en lo colectivo y en lo individual, es un jugador muy generoso, pone todo su talento al servicio del grupo y es una suerte que esté" con la selección porque, además, "es muy querido por todos" y están "muy felices con él".

El técnico español resaltó, además, la valía de los seis españoles nominados al Balón de Oro: Lamine Yamal, Fabián Ruiz, Marc Cucurella, Pau Cubarsí y Ferrán Torres.

"Habría que dar mucho más reconocimiento a todos los futbolistas españoles, la historia le debe más Balones de Oro al fútbol español, porque verdaderamente son los mejores del mundo. Ya es hora de que los reconozcamos y pongamos en valor a nuestros futbolistas, porque tienen talento y todo para ser nominados y ser elegidos Balón de Oro", reivindicó el seleccionador nacional.

"Jugamos con grandes selecciones, que siempre generan ocasiones. Al margen de esos dos goles, el equipo sigue demostrando una pegada fantástica y ha sabido superar la adversidad de un empate. No me preocupa nada haberlos encajado, porque somos capaces de meter más goles que el rival y también de rendir bien en defensa. Estoy feliz y contento con esos dos aspectos del equipo", concluyó Luis de la Fuente.