Fernando Alonso seguirá en la Fórmula 1 hasta 2027: "Me retiraré... pero aún no"

Fernando Alonso seguirá en la Fórmula 1. El piloto asturiano ha despejado las dudas sobre su posible retirada después de renovar su contrato con Aston Martin al menos por una temporada más, por lo que continuará compitiendo en 2027 junto a Lance Stroll.

"Aún tengo la velocidad y la determinación para competir al más alto nivel"

La escudería británica ha confirmado la continuidad de sus dos pilotos y Alonso ha anunciado personalmente su decisión mediante un vídeo publicado en las redes sociales del equipo.

"Me tomé mi tiempo para tomar esta decisión, pero las carreras son mi vida, mi pasión, y sé que aún tengo la velocidad y la determinación para competir al más alto nivel. Estoy comprometido a largo plazo con este equipo y con contribuir a su éxito".

A sus 45 años, el español prolongará así una carrera en la máxima categoría del automovilismo que comenzó en 2001: "Me retiraré de la Fórmula 1... pero aún no. No todavía me siento rápido y motivado".

Confía en el proyecto de Aston Martin

Pese a los malos resultados de la presente temporada, el bicampeón del mundo mantiene su confianza en el proyecto de Aston Martin y en el trabajo que está realizando el equipo, liderado en el apartado técnico por Adrian Newey.

"Creo firmemente en lo que estamos construyendo: contamos con un liderazgo sólido, personas increíbles, socios e instalaciones magníficas. Tengo muchas ganas de crear más recuerdos en la pista frente a la apasionada afición. Su energía crea una atmósfera que me inspira y es lo que hace que nuestro deporte sea tan especial", ha continuado.

La renovación termina así con las especulaciones sobre una posible retirada de Alonso al finalizar la presente temporada. Eso sí, el español no concreta en sus declaraciones hasta cuándo pretende continuar en la Fórmula 1 más allá de confirmar su presencia en la parrilla de 2027.

Alonso y Stroll seguirán juntos

Aston Martin ha confirmado también la continuidad de Lance Stroll, por lo que mantendrá intacta su pareja de pilotos la próxima temporada. El canadiense afrontará su undécima campaña en la Fórmula 1 y seguirá vinculado a la estructura a la que llegó en 2019.

Alonso, por su parte, fichó por Aston Martin en 2023 después de su etapa en Alpine. Desde entonces ha disputado 85 Grandes Premios con la escudería, en los que ha conseguido ocho podios, incluidos dos segundos puestos.

Fin a los rumores sobre su retirada

La decisión permite a Alonso continuar persiguiendo el gran objetivo que ha marcado sus últimos años en la Fórmula 1: volver a disponer de un coche capaz de competir por las posiciones de cabeza.

El asturiano apuesta nuevamente por Aston Martin pese a las dificultades de la presente temporada y prolonga su confianza en un proyecto que tiene en Adrian Newey una de sus grandes bazas.

Por ahora, no pone fecha definitiva al final de su carrera. Lo único confirmado es que Fernando Alonso volverá a estar en la parrilla de Fórmula 1 en 2027: "Las carreras son mi vida, mi pasión", resume el bicampeón del mundo.