Lamine Yamal enciende Sevilla y España firma otra noche de campeona

España convirtió su regreso a casa como campeona del mundo en otra noche de celebración. La selección derrotó este martes a Croacia por 4-1 en el Ramón Sánchez-Pizjuán y encadenó su segunda victoria en la Nations League, en un encuentro marcado por la actuación de Lamine Yamal.

El extremo del Barcelona abrió el marcador cuando apenas habían transcurrido 70 segundos, asistió después a Marc Pubill para recuperar la ventaja tras el empate croata y volvió a marcar en la segunda mitad. Nico Williams puso el cuarto en los minutos finales para cerrar una goleada que confirmó el buen momento del conjunto de Luis de la Fuente.

Un comienzo de campeón

La noche comenzó con España acelerada, asociativa y capaz de encontrar el camino hacia el área rival desde los primeros compases. El balón circuló de un lado a otro hasta que Álex Baena encontró a Lamine Yamal. El extremo recibió en posición favorable y resolvió con un disparo colocado que superó a Dominik Livakovic.

Croacia apenas había tenido tiempo para entrar en el partido. España quería imponer desde el inicio el ritmo y la posesión, mientras el conjunto balcánico sufría para salir de la presión.

La selección española buscó el segundo y estuvo cerca de conseguirlo en varias ocasiones. Fermín López apareció con frecuencia en posiciones ofensivas y Baena también encontró espacios para generar peligro.

Croacia responde, España replica

El empate llegó cuando menos parecía probable. Dion Beljo aprovechó un centro de Ivan Perisic y ganó la posición para cabecear ante Unai Simón. El 1-1 devolvió a Croacia al encuentro y obligó a España a reaccionar.

La respuesta fue inmediata. Dos minutos después del empate, Lamine Yamal volvió a aparecer en la jugada decisiva. El extremo puso un balón preciso al área y Marc Pubill lo convirtió en su primer gol con la selección absoluta.

El 2-1 volvió a colocar a España por delante antes de llegar a la media hora y devolvió el control a los locales. En el tramo final de la primera parte, Fermín tuvo varias ocasiones para ampliar la ventaja. En una de ellas, el balón terminó estrellándose contra el poste.

Cambios para mantener el ritmo

Luis de la Fuente había hecho cambios en la alineación respecto al once que había remontado ante Inglaterra en Wembley. Dean Huijsen, Martín Zubimendi, Fermín López, Álex Baena y Mikel Oyarzabal entraron en el once, mientras Rodri, Dani Olmo, Nico Williams, Ferran Torres y Aymeric Laporte comenzaron fuera.

Croacia también había dejado inicialmente en el banquillo a Luka Modric, que tendría minutos en la segunda parte.

Tras el descanso, Croacia trató de adelantar sus líneas y buscar una reacción. España, mientras tanto, optó por controlar el encuentro y administrar sus esfuerzos.

La entrada de Pedri aportó pausa y precisión a la circulación española. La sensación de control seguía del lado local.

Yamal vuelve a aparecer

La sentencia llegó en el minuto 63. España combinó en la zona derecha y Pedri encontró el desmarque de Lamine Yamal. El extremo recibió con espacio, encaró el área y superó a Livakovic con un disparo ajustado.

El 3-1 terminó de decantar el encuentro y completó la noche particular del jugador azulgrana, que había participado directamente en los tres primeros goles españoles.

Poco después, De la Fuente decidió sustituirlo. El Sánchez-Pizjuán respondió con una ovación para el protagonista de la noche.

El cuarto, con sello de Nico

Con el partido prácticamente decidido, España aprovechó los espacios que dejó Croacia para buscar una última alegría. De la Fuente dio entrada a varios jugadores, entre ellos Nico Williams y Rodri.

También llegó el momento de Luka Modric, recibido con aplausos por la grada sevillana cuando saltó al terreno de juego en el tramo final.

Croacia intentó recortar distancias, pero España no concedió oportunidades suficientes para reabrir el encuentro. Y, cuando el partido encaraba sus últimos minutos, Nico Williams puso la guinda.

El atacante recibió en una acción individual y encontró el camino hacia el 4-1, definitivo y reflejo de una segunda parte en la que España terminó imponiendo su superioridad.

Sevilla despide otra fiesta

El pitido final confirmó la segunda victoria de España en esta edición de la Nations League. La selección mantiene así el pleno de triunfos y afrontará su próximo compromiso ante la República Checa con la confianza reforzada.

Pero la noche sevillana tuvo un nombre propio. Lamine Yamal abrió el partido, fabricó el segundo gol y cerró su actuación con otro tanto. Dos goles y una asistencia para liderar una victoria que permitió a España celebrar ante su público su condición de campeona del mundo.