Aceituno, el atleta que empezó a correr en prisión y ahora organiza 24 horas de atletismo solidario

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes organiza '24 horas de Sanse' una competición benéfica con el objetivo de recaudar fondos para la nueva Escuela de Atletismo Adaptado de este municipio.

24 horas "encerrados" en la pista

Los participantes recorrerán la pista del Polideportivo Municipal Dehesa Boyal comenzando el 2 de octubre a las 19 horas y finalizando el día siguiente a la misma hora. La prueba será de relevos y se puede participar en equipos de dos, cuatro e incluso ocho personas. Además, cada una de estas modalidades cuenta con categoría masculina, femenina y mixta.

El ganador de cada prueba será el equipo que más vueltas de a la pista en el tiempo de competición, pero esta también cuenta con vuelta lenta y vuelta rápida. Las dos últimas horas de carrera se cronometrarán y se mediarán las vueltas de cada equipo y estas tendrán su clasificación correspondiente.

Una organización especial

Uno de los organizadores del evento es Juan Miguel Esteban Aceituno, un exatleta con una historia llamativa. Aceituno comenzó a correr en prisión, donde pasó 7 años de su vida y se puso en contacto mediante una carta con el afamado Martín Fiz, quién le "apadrinó" y le ayudó en sus entrenamientos.

"Martín tiene un corazón enorme", expresa emocionado. A esto se le añade que el propio Fiz, junto con Martín Giacchetta y Andrea de Ayala, deportistas de gran prestigio que ayudarán a dar más visibilidad a la causa, son los embajadores del evento. "Estaremos con Juanmi para crear la Escuela de Atletismo Adaptado" aclara el exatleta.

Las inscripciones finalizan el 30 de septiembre a las 12:00 horas y se pueden realizar en el portal web del ayuntamiento sansedeporte.com.