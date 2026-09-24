Antena 3 Noticias
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Laver Cup

Carlos Alcaraz: "Para mí Nadal era un referente cuando era niño, pero no hay duda que el GOAT es..."

El tenista murciano no duda en señalar a Novak Djokovic como el mejor tenista de la historia.

Novak Djokovic y Rafa Nadal se saludan tras la semifinal de Roland Garros en 2022

¿Djokovic o Nadal? Alcaraz se moja y designa al GOAT del tenis | Antena 3 Deportes

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
Publicado:

A punto de debutar en la Laver Cup, lo hará este viernes en el partido nocturno de doble junto a Jakub Mensik y enfrentándose a la pareja formada por Alexander Bublik y Taylor Fritz, Carlos Alcaraz ha ofrecido sus impresiones con diferentes medios de comunicación presentes en Londres y ha dejado interesantes reflexiones sobre el mundo de la raqueta.

El ganador de siete grand slam y actual campeón del Open de Australia fue preguntado, entre otras cosas, por quién es para el mejor tenista de la historia, es decir, el GOAT. Muchos podría pensar que Alcaraz se decantaría por Rafa Nadal, pero de forma sincera eligió a Novak Djokovic, ganador de 24 grand slam y el jugar que más majors y récords atesora en su carrera.

"Para mí Nadal era un referente cuando era niño, alguien que aspiraba a ser, pero en términos de números y lo que ha hecho en el tenis, no hay duda de que el GOAT es Djokovic porque lo ha ganado absolutamente todo, no una, sino dos veces", reconoció Carlos Alcaraz.

"Sinner me impulsa a ser un mejor jugador"

En una conversión con la BBC, Carlos Alcaraz habló sobre su rivalidad con Jannik Sinner y reconoció que extraña medirse al italiano porque el de San Cándido le impulsa a ser "un mejor jugador".

"No le he enviado muchos mensajes, solo unas pocas veces cuando ha estado ganando todo, principalmente al principio del año. Lo extraño, extraño verlo por ahí, jugar contra él. Me impulsa a ser un mejor jugador. La gente estará esperando esos partidos, así que creo que va a ser mejor", indicó Alcaraz.

El pupilo de Samu López también se sinceró al hablar sobre su partido de cuartos de final del US Open ante Ben Shelton y se mostró a favor de cambiar los horarios para que los partidos no se alarguen más allá de de las once de la noche.

"Creo que es demasiado. La gente se quedó en el último partido, pero si ese partido se hubiera jugado más temprano, la cancha podría haber estado llena. Me gustaría cambiar un poco el horario, con un final máximo a las once o lo que sea mejor. El cuarto de final fue genial, fue un regalo para mí. Sufrí, pero disfruté y por eso sonreí cuando salí de la cancha, porque extrañaba esa sensación", reconoció Alcaraz.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

El Tribunal Supremo confirma la condena de cuatro años de prisión a Santi Mina por un delito de abuso sexual

Santi Mina, en el banquillo de acusados

Publicidad

Deportes

Novak Djokovic y Rafa Nadal se saludan tras la semifinal de Roland Garros en 2022

Carlos Alcaraz: "Para mí Nadal era un referente cuando era niño, pero no hay duda que el GOAT es..."

Mourinho, en el banquillo del Real Madrid

¿Primera crisis del Mourinho 2.0 en el Real Madrid? El viejo manual vuelve a escena

Alejandro Rojas-Marcos, expolítico y campeón de Hyrox con 86 años

El exalcalde de Sevilla, Alejandro Rojas-Marcos, triunfa en el deporte con 86 años

Borja Iglesias durante el día de descanso de la selección española
España

Borja Iglesias, tras el desahucio de Maricarmen: "La gran mayoría estamos mucho más cerca de su caso"

Andy Carroll en un partido con el Newcastle en 2021
Premier League

El futbolista inglés Andy Carroll sufrió una agresión sexual de un "amigo famoso"

Rodri Hernández
Rodrigo Hernández

Rodri y su posible fichaje por el Real Madrid: "Fueron con todo lo que tenían"

El centrocampista del Barcelona llegó a hablar con representantes del club y con Mourinho antes de elegir el proyecto azulgrana.

Carlos Alcaraz, en un partido
Tenis

Carlos Alcaraz elige al mejor tenista del mundo y no es Jannik Sinner

El murciano ofreció sus impresiones antes de la Laver Cup en Londres y subrayó que poder contar con Zverev en el equipo europeo "va a ser un arma genial y la vamos a usar".

Lamine Yamal celebra su gol ante Arabia Saudí

Lamine Yamal: "El Balón de Oro debería recaer en el jugador diferente, el que quieres ir a ver"

Ferran Torres celebra su gol en la final del Mundial

Ferran Torres y su gol en la final del Mundial: "El momento más especial de mi vida"

Cristiano Ronaldo, en Oeiras (Portugal)

Cristiano Ronaldo: "Sé que muchos quieren que me vaya ya"

Publicidad