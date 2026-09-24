Carlos Alcaraz: "Para mí Nadal era un referente cuando era niño, pero no hay duda que el GOAT es..."

A punto de debutar en la Laver Cup, lo hará este viernes en el partido nocturno de doble junto a Jakub Mensik y enfrentándose a la pareja formada por Alexander Bublik y Taylor Fritz, Carlos Alcaraz ha ofrecido sus impresiones con diferentes medios de comunicación presentes en Londres y ha dejado interesantes reflexiones sobre el mundo de la raqueta.

El ganador de siete grand slam y actual campeón del Open de Australia fue preguntado, entre otras cosas, por quién es para el mejor tenista de la historia, es decir, el GOAT. Muchos podría pensar que Alcaraz se decantaría por Rafa Nadal, pero de forma sincera eligió a Novak Djokovic, ganador de 24 grand slam y el jugar que más majors y récords atesora en su carrera.

"Para mí Nadal era un referente cuando era niño, alguien que aspiraba a ser, pero en términos de números y lo que ha hecho en el tenis, no hay duda de que el GOAT es Djokovic porque lo ha ganado absolutamente todo, no una, sino dos veces", reconoció Carlos Alcaraz.

"Sinner me impulsa a ser un mejor jugador"

En una conversión con la BBC, Carlos Alcaraz habló sobre su rivalidad con Jannik Sinner y reconoció que extraña medirse al italiano porque el de San Cándido le impulsa a ser "un mejor jugador".

"No le he enviado muchos mensajes, solo unas pocas veces cuando ha estado ganando todo, principalmente al principio del año. Lo extraño, extraño verlo por ahí, jugar contra él. Me impulsa a ser un mejor jugador. La gente estará esperando esos partidos, así que creo que va a ser mejor", indicó Alcaraz.

El pupilo de Samu López también se sinceró al hablar sobre su partido de cuartos de final del US Open ante Ben Shelton y se mostró a favor de cambiar los horarios para que los partidos no se alarguen más allá de de las once de la noche.

"Creo que es demasiado. La gente se quedó en el último partido, pero si ese partido se hubiera jugado más temprano, la cancha podría haber estado llena. Me gustaría cambiar un poco el horario, con un final máximo a las once o lo que sea mejor. El cuarto de final fue genial, fue un regalo para mí. Sufrí, pero disfruté y por eso sonreí cuando salí de la cancha, porque extrañaba esa sensación", reconoció Alcaraz.

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