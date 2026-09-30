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El Rey sobre Ceuta

El rey califica de "inaceptable violación de la frontera" lo ocurrido a Ceuta y recuerda a la UE que "es responsabilidad de todos"

En un discurso previo a la cena de gala en el Palacio Real, Felipe VI se pronunció por segunda vez en público, sobre el asalto ocurrido en Ceuta hace justo dos meses.

Rey Felipe VI

El rey califica de "inaceptable violación de la frontera" lo ocurrido a Ceuta y recuerda a la UE que "es responsabilidad de todos" | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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La entrada de más de 70.000 migrantes en Ceuta desde Marruecos hace justo ahora dos meses, es para el rey Felipe VI una "inaceptable" violación de la frontera española y ha recordado a la UE que es "responsabilidad de todos" en la UE hacer frente a este "desafío mayúsculo". El monarca ha defendido la necesidad de que los europeos sean "más eficaces y solidarios en la protección de la frontera exterior de la Unión".

Esta es la segunda ocasión en la que el monarca se pronuncia en público sobre lo ocurrido el pasado 30 de julio en Ceuta. Lo hace cuando todavía no se ha concretado la fecha en la que visitará junto con la reina Letizia la ciudad autónoma. Para Felipe VI, la entrada de miles de migrantes a finales de julio en Ceuta desde Marruecos "violando la frontera española, que es, también, una frontera europea, es inaceptable". Añade también que es "un desafío mayúsculo, desde el punto de vista de seguridad y orden público y humanitario".

"Los países que soportamos una mayor presión por encontrarnos en la frontera exterior de la UE", ha dicho para añadir: "no podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos". Ha vuelto a repetir que es tiempo de mostrar la mejor versión de Europa en "este tiempo convulso en que tanto se habla de la quiebra del orden internacional, del realineamiento de las grandes potencias, del proteccionismo comercial y de la progresiva desconexión de las cadenas de valor, cuando más importancia cobra tener una casa de todos los europeos".

Con motivo de la visita a España de Emmanuel Macron, que, tras dos mandatos como presidente, no podrá optar a su reelección en las elecciones del próximo año, Felipe VI ha querido tener unas palabras de agradecimiento elogiando su "servicio abnegado" a Francia "en unos tiempos nada fáciles".

"Os agradezco el firme compromiso que habéis mostrado con la construcción de Europa y con el Derecho Internacional, así como son el impulso de nuestras relaciones bilaterales".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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