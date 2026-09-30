El presidente ceutí Juan Jesús Vivas, citado a declarar como testigo en la Audiencia Nacional por el asalto masivo

Comienza el periplo judicial sobre lo ocurrido hace justo ahora dos meses en Ceuta cuando más de 70.000 migrantes entraron de forma irregular en la ciudad autónoma. La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, abrió una investigación al detectar una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país".

El primero en declarar será Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta. Lo hará en calidad de testigo y acude a la sala con la intención de dar "cuenta puntual" de lo sucedido y aportar la información de la que dispone, como las llamadas que hicieron los días previos a la entrada masiva para alertar de una situación "muy preocupante", en las que además pidieron la declaración de emergencia, un mando único y el fortalecimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Tras su declaración, el jueves prosigue la investigación con las testificales de Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del ya ex delegado de Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano, que el lunes anunció su renuncia a todos los cargos y a la vida política tras denunciar una campaña "injusta".

Tardón abre esta investigación después de una denuncia interpuesta por Iustitia Europa por unos hechos donde ve indicios de delitos contra la paz e independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes y organización criminal.

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