ATP500 Tokio: Fechas, cuadro principal y rivales de Carlos Alcaraz, Rafa Jódar y Alejandro Davidovich

Tras conquistar la Laver Cup este fin de semana en Londres, Carlos Alcaraz y Rafa Jódar ponen rumbo a Japón para la disputa del Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships, un ATP500 en el que también estará Alejandro Davidovich. Tres españoles en el cuadro principal y el sueño de poder ver una final española en la capital japonesa, ya que el murciano va por la parte superior del cuadro, mientras que Rafa Jódar y Alejandro Davidovich lo hacen por la parte inferior.

Carlos Alcaraz defiende 500 puntos como actual campeón del ATP500 de Tokio y debutará ante el estadounidense Alex Michelsen. No hay precedentes entre ambos tenistas en partido ATP, por lo que se verán las caras por primera vez en partido oficial. El murciano, campeón de siete grand slam, regresa al circuito tras su derrota ante Ben Shelton en los cuartos de final del US Open y después de darse una alegría este fin de semana en Londres, donde formó parte del equipo europeo que reconquistó la Laver Cup.

El camino de Alcaraz en Tokio dibuja un posible duelo de octavos de final ante Matteo Arnaldi o Reu Sakamoto, un hipotético cruce de cuartos de final frente a Tommy Paul o el chileno Alejandro Tabilo y unas posibles semifinales ante Taylor Fritz o Casper Ruud. En una hipotética final, Alcaraz podría enfrentarse a Tiafoe, Jódar, Nakashima, Lehecka, Vacherot o Davidovich.

Rafa Jódar y Davidovich, por el mismo lado del cuadro

Por su parte, Rafa Jódar viaja a Tokio con la intención de recuperar sensaciones tras su dura derrota ante Bu Yunchaokete en la primera ronda del US Open. El madrileño sí sonrió este fina de semana en Londres, donde compartió equipo con Alcaraz en la Laver Cup. El de Leganés debutará en el ATP500 Tokio frente a un rival procedente de la qualy.

El cuadro que se proyecta para el joven tenista madrileño serían unos octavos de final ante Davidovich o Matteo Berrettini y unos hipotéticos cuartos de final ante Brandon Nakashima o Jiri Lehecka. Si Jódar logra alcanzar las semifinales se podría cruzar con Frances Tiafoe , Alexander Blockx o Valentin Vacherot.

Alejandro Davidovich, el tercer español en el cuadro principal del Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships, debutará ante el italiano Matteo Berrettini y podría cruzarse en octavos de final ante Rafa Jódar.

Cuadro principal del ATP500 de Tokio

Fechas del ATP500 de Tokio

El Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships, un ATP500, se disputará entre el miércoles 30 de septiembre y el martes 6 de septiembre.

Carlos Alcaraz, actual número 3 de la ATP, es el cabeza de serie número 1 en el cuadro principal del ATP500 de Tokio, un torneo que conquistó la temporada pasada.