Se cumplen dos meses del asalto masivo a Ceuta

Es 30 de julio y se cumplen dos meses del asalto masivo de migrantes de Marruecos a Ceuta. Cerca de 80.000 personas cruzaron la frontera sin control. Lo hicieron por agua, muchos se lanzaron con flotadores, otros nadaron como pudieron, también lo hicieron por tierra, pero todos con el mismo objetivo, dejar atrás su país y empezar una nueva vida.

Entre los migrantes que cruzaron la frontera hay menores de edad. Niños y niñas que están ahora bajo el amparo de la administración española. Durante estos dos meses se ha trabajado en identificar a los menores, es un misterio aún el número definitivo. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ya ha dejado claro "La mayoría de los menores de Ceuta quieren quedarse en España y se van a quedar" "En nuestro país todos los niños son iguales ante la ley".

Acciones de Gobierno

Desde el asalto los migrantes han colapsado Ceuta. Han ocupado playas, calles y han revolucionado el día a día de sus ciudadanos. Han montado asentamientos improvisados en las playas de Benítez y El Trampolín. Unos asentamientos que la Policía Nacional ha desalojado ya en varias ocasiones. La última operación policial se produjo ayer, 29 de julio, cuando los agentes entraron a primera hora de la mañana en la playa de Benítez, cuando aún dormían los migrantes acampados en la arena. Tras su intervención la playa quedó limpia, sin rastro de las tiendas de campaña. También gracias a los equipos de limpieza y las excavadoras que han retirado toneladas de basuras de la playa.

Los migrantes aprovechan cada espacio que encuentras para vivir y no volver a Marruecos. Además de dormir en las playas, han llegado a ocupar hasta túneles. Recovecos bajo suelo que han convertido en improvisadas viviendas. Donde, tras la alerta de los vecinos, los bomberos han encontrado colchones, ropa y utensilios que reflejaban que allí había familias viviendo.

También han montado mercadillos ilegales en las playas. En ellos vendían desde comida, hasta ropa, calzado o incluso han montado puestos para cargar los teléfonos móviles. Mercadillos ilegales también desmantelados por los agentes.

En estos 60 días el Gobierno ante la crítica situación han montado campamentos temporales para aliviar así la presión, sacar de las calles y las playas a los migrantes.

Manifestaciones

La respuesta de los ceutíes fue inmediata. Miles de ciudadanos han tomado la calle desde el principio. Denuncian inseguridad y abandono institucional. Además de problemas de salubridad. Las veces que han ido los ministros o incluso el presidente del Gobierno a Ceuta han salido a la calle y los han recibido con pitidos y pancartas para dejar claro su hartazgo por la situación que viven.

Recordamos el caso de Pepi, la vecina ceutí que se acercó a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para reclamarle ayuda, expresarle el miedo que tiene desde la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma y además de contarle cómo ha cambiado su día a día.

Miedo a un nuevo asalto

En estos dos meses ha habido amenazas, avisos sobre un posible nuevo asalto a la ciudad de Ceuta. Hecho que ha provocado que la frontera se haya reforzado por tierra y mar. Todo mientras los ceutíes esperan desperados una solución ante una crisis fronteriza sin precedentes.

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