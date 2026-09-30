Feijóo anuncia que el PP votará no a los dos decretos de vivienda: "Es la trampa mayor que he visto en las Cortes"

No. esa es la respuesta del PP a los dos decretos de vivienda que el Consejo de Ministros aprobó este martes. Alberto Núñez Feijóo ha argumentado esta negativa porque se niega "a apoyar a un Gobierno tramposo". Asegura el líder del PP que, "si alguno de esos decretos se aprueba, los vulnerables de nuestro país no tendrán ninguna posibilidad de contratar un alquiler porque no habrá ningún propietario que se lo alquile".

En los pasillos del Congreso de los Diputados donde hoy hay Sesión de Control al Gobierno, Feijóo reconoce que se necesita "una legislación segura, no hacer trampas. Y esto es la trampa mayor que he visto en las Cortes Generales. ¡Que un Gobierno traiga dos decretos para votar cuando uno de ellos deroga el anterior, y pida el voto favorable a los dos! Insisto, es una falta de respeto a la inteligencia de los españoles".

Critica el popular que en el primer decreto se establece la prórroga forzosa de los contratos de alquiler hasta el año 2028 mientras que el segundo lo hace de forma indefinida y eso, dice, puede provocar "efectos jurídicos" peligrosos. Además, lanzó un mensaje a Junts y al PNV si ellos finalmente sí los apoyan: "Allá ellos".

Desahucios

En materia de desahucios se protegen hasta el 31 de diciembre de 2030 a personas vulnerables que carezcan de alternativa habitacional.

Además, establece un mecanismo de enervación extraordinaria cuando las comunidades autónomas no proporcionen una alternativa habitacional, se tendrá dos meses para enervar la acción y, si no lo hacen, la suspensión se mantendrá hasta que cumplan con esta obligación.

También se prohíbe a entidades hasta el 31 de diciembre de 2028 la adquisición de viviendas por parte de entidades, con o sin personalidad jurídica, que incluyan en su objeto social la adquisición de inmuebles cuando pretendan comprar por un precio inferior al 70% del valor de tasación de mercado.

Alquileres

En materia de alquileres aquellos que tengan contratos de alquiler vigentes podrán solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años adicionales, manteniéndose las condiciones del contrato. Habrá que estar al corriente de pago de la renta y haberlo estado en los ocho meses anteriores. El propietario tiene que aceptar esta prórroga, excepto si justifica la necesidad real de recuperar la vivienda para él mismo o para familiares.

Las actualizaciones anuales de la renta se limitan. Cuando la renta sea superior al límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia, no podrá aplicarse incremento alguno. En los demás casos, el incremento será el que acuerden las partes y, si no existe un nuevo pacto, no podrá superar el 2%.

Deducciones

En materia de deducciones se contempla una rebaja del 10% del IRPF por el alquiler de la vivienda habitual para los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 33.007,20 euros anuales. Se mantiene la deducción general del 50% para los propietarios y establece una graduación para incentivar las bajadas de alquiler y penalizar las subidas desproporcionadas.