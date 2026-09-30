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ATP500 Tokio

Carlos Alcaraz: "Lo único que necesito es acumular partidos y entrar en el ritmo de la competición"

El murciano comparece ante los medios antes de su debut en el ATP500 de Tokio, donde defiende título.

Carlos Alcaraz: "Lo único que necesito es acumular partidos y entrar en el ritmo de la competición"

Rueda de prensa de Carlos Alcaraz antes de su debut en el ATP500 de Tokio | ATP Media

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Carlos Alcaraz ya se encuentra en Tokio, capital de Japón, para la disputa del Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships, un torneo que conquistó el año pasado y en el que debutará este jueves ante el estadounidense Alex Michelsen. El murciano ha comparecido en la rueda de prensa previa al comienzo del torneo y ha asegurado que su muñeca derecha "mejora cada día", y lo único que necesita ahora es acumular partidos.

"Estoy entrenando bien. Diría que mejora cada día. Lo único que necesito es acumular partidos y entrar en el ritmo de la competición, así que tengo muchas ganas de hacer eso", indicó el campeón de siete grand slam.

El pupilo de Samu López reconoció que su cuerpo está respondiendo bien a los desafíos del último mes y medio, desde que volvió a la competición en el US Open tras varios meses lesionado. Alcaraz señaló que este año hay "grandes jugadores" en el ATP500 de Tokio, y apuntó en particular a Arthur Fils y a Taylor Fritz.

"Si me enfrento a ellos significa que soy parte del torneo, así que tengo ganas de eso", explicó el actual campeón del Open de Australia.

Alcaraz, en contra de jugar los grand slam a tres sets

En otro orden de cosas, Carlos Alcaraz volvió a incidir en lo ajustado del calendario y la carga de partidos para los tenistas a lo largo de año, aunque se mostró contrario a la idea de jugar los grand slam a tres sets.

"Estaríamos matando el legado de los Grand Slam. Hemos estado jugando al mejor de cinco en los Grand Slam desde el comienzo, y creo que eso es lo que hace que esos torneos sean diferentes y especiales", opinó Alcaraz.

Por último, el tenista de El Palmar admitió que fue "un sueño hecho realidad" conquistar este año el Open de Australia y completar el Career Grand Slam con tan solo 22 años.

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