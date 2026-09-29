Muere a los 32 años Courtney Meppen-Walter, excapitán de Inglaterra sub-18 y canterano del City

El fútbol inglés está de luto tras conocerse la muerte de Courtney Meppen-Walter a los 32 años. El exfutbolista, formado en las categorías inferiores del Manchester City y excapitán de la selección inglesa sub-18, ha fallecido por causas que hasta ahora no han sido comunicadas.

El Bury, uno de los últimos clubes de su carrera y del que salió el pasado verano, confirmó la noticia mediante un comunicado en sus redes sociales: "Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de la exjugadora Courtney Meppen-Walter, a la edad de 32 años. Todos en el Bury queremos expresar nuestras condolencias a su familia y amigos en estos momentos tan difíciles".

Meppen-Walter desarrolló buena parte de su carrera en las categorías inferiores del fútbol inglés después de pasar por la cantera del Manchester City. Jugó, entre otros equipos, en Carlisle, Stockport, Chorley, Telford United, Guiseley, Nantwich Town y Bury.

Emotivos mensajes

La noticia ha provocado numerosas reacciones entre las entidades en las que jugó. El presidente del Nantwich Town, Jon Gold, recordó especialmente la personalidad del exfutbolista y la huella que dejó durante su etapa en el club.

"Courtney era una persona extraordinaria con un corazón enorme y rápidamente se ganó el cariño tanto de la afición del Dabbers como de sus compañeros, quienes admiraban su liderazgo inspirador", lamentó.

También se despidió de él el Guiseley AFC, donde militó entre 2022 y 2024 y fue elegido Jugador de la Temporada 2022-23 por el entrenador: "Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Courtney Meppen-Walter… En estos momentos tan difíciles, nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Courtney".

Una carrera marcada por un grave accidente

La trayectoria de Meppen-Walter estuvo marcada por un grave episodio fuera de los terrenos de juego. En 2013 fue condenado a 16 meses de prisión después de causar la muerte de los hermanos Kulwant Singh, de 32 años, y Ravel Kaur, de 37, en un accidente de tráfico ocurrido el año anterior mientras conducía a exceso de velocidad. Las víctimas habían llegado al Reino Unido desde Afganistán en 2001 después de huir de la persecución de los talibanes.

Años después, en 2019, Meppen-Walter volvió a comparecer ante un tribunal por conducir bajo los efectos del alcohol. La prueba arrojó 85 microgramos de alcohol por cada 100 mililitros de aire espirado, cuando el límite legal era de 35.

El futbolista evitó entonces una nueva pena de cárcel, pero recibió una prohibición de conducir durante 22 meses, 12 meses de servicios comunitarios, 80 horas de trabajo no remunerado y el pago de 170 libras en costas judiciales.

"Simplemente me da vergüenza"

Durante aquel procedimiento, la defensa del futbolista incidió en su arrepentimiento: "El atenuante más significativo en este caso es su sincero arrepentimiento, que se ha manifestado en todo momento. Está verdaderamente arrepentido de sus actos", aseguró su abogada, Caitriona McLaughlin. "Fue un error, y es el único error relacionado con la bebida que consta en su historial".

El propio Meppen-Walter también tomó la palabra antes de conocer la sentencia: "Sé lo que probablemente estás pensando, y lo que todos los demás están pensando. Probablemente me insultarán de todas las maneras posibles, y me lo merezco. Simplemente me da vergüenza".

Ahora, varios de los clubes por los que pasó durante su carrera han mostrado públicamente sus condolencias después de conocerse su fallecimiento a los 32 años. Por el momento, no se han facilitado detalles sobre las circunstancias de su muerte.