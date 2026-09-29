Madrid exige el desalojo en 48 horas de la acampada por la vivienda en Sol que ya supera los 1.000 manifestantes

La acampada por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid continúa creciendo. Después de pasar su tercera noche en la plaza, los manifestantes han pasado de unos 600 a más de 1.000 y advierten de que no tienen intención de marcharse. Todo ello en una jornada marcada por los decretos de vivienda del Gobierno, que no han conseguido convencer a los concentrados.

Entre los participantes predomina la incertidumbre sobre el alcance de las medidas. Consideran que el texto no responde a todas las reivindicaciones de los inquilinos y desconfían de los detalles del acuerdo. Pese a las dudas sobre cómo continuar la protesta, buena parte de los acampados apuesta por permanecer en Sol.

La Comunidad de Madrid da 48 horas para desalojar la plaza

La continuidad de la acampada se enfrenta ahora a un nuevo obstáculo. La Comunidad de Madrid ha dado al Gobierno un plazo de 48 horas para desmantelar el asentamiento.

Mientras tanto, los manifestantes mantienen su actividad en la plaza. Algunos han instalado colchones hinchables para pasar la noche y aseguran que seguirán allí. La convivencia alterna momentos de tranquilidad con otros de tensión, en una protesta que también se está reproduciendo en otras ciudades españolas.

Cancelaciones en los hostales y menos clientes en los comercios

El crecimiento de la acampada empieza a generar malestar entre algunos negocios de la zona. La propietaria de un hostal próximo a Sol denuncia que está sufriendo cancelaciones de reservas y que numerosos turistas, al encontrarse con la concentración, optan por marcharse.

La situación también afecta a una tienda de recuerdos, donde aseguran que reciben menos clientes y que tienen más dificultades para recoger la mercancía.

Sin embargo, no todos los establecimientos están experimentando las mismas consecuencias. En una tienda de carcasas para móviles, por ejemplo, apenas han notado diferencias en su actividad.

Los manifestantes mantienen la protesta pese al ultimátum

El plazo anunciado por la Comunidad de Madrid añade presión a los concentrados, que todavía debaten cómo responder a los decretos del Ejecutivo.

Entre quienes han pasado la noche en Sol hay participantes que mantienen su decisión de quedarse, mientras otros atraviesan un momento de indecisión. La protesta continúa, por tanto, con dos frentes abiertos: las exigencias de los manifestantes en materia de vivienda y las quejas de parte de los vecinos y comerciantes por las consecuencias de la acampada.

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