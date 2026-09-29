Las condiciones del nuevo contrato de alquiler que permitirán a Maricarmen regresar a su casa

Tras cinco horas de negociación, la abogada de Maricarmen anunciaba que había acuerdo. Maricarmen podrá volver a su casa en cuanto los médicos se lo permitan. En la reunión mantenida en las últimas horas se ha pactado un nuevo contrato de alquiler, poniendo el foco sobre todo en el precio.

Para su abogada el caso de Maricarmen supone un antes y un después. En la reunión han estado presentes el ayuntamiento de la capital, representantes de Maricarmen y Urbagestión. Los acampados en la Puerta del Sol recibieron con alegría esta noticia aunque esperan con cautela el regreso a casa y avisan de que las protestas continúan ya que como maricarmen hay muchas miles.

El nuevo alquiler no superará el 30% de sus ingresos netos durante ocho años. La cita se ha producido en la sede de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y el acuerdo aún debe ser convalidado por la propia interesada, que se encuentra en el hospital.

En caso de recibir su aprobación, terminaría así un litigio iniciado hace seis años y que estalló el pasado miércoles con el desahucio de Maricarmen. La solución se ejecutará bajo el seguimiento legal del Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA) de EMVS. La intención es que Maricarmen vuelva cuanto antes a su casa, pero para ello antes tendrá que rubricarse el acuerdo y convalidarse.

Según el Sindicato de Inquilinas, la primera subida propuesta por Urbagestión ascendía a una cuantía mensual de 2.650 euros, que se rebajó a 1.650 euros. Así, la cuantía límite del Ayuntamiento estaría 1.100 euros por debajo de lo ofertado en verano por los propietarios. Ana de Miguel, CEO de la empresa de vivienda del Ayuntamiento de Madrid, ha señalado que Maricarmen tendrá asesoría jurídica, fiscal y técnica para cualquier cuestión. Los propietarios tendrán un seguro multiriesgo de hogar y de impagos, tal y como recoge el SIA.

La responsable de la EMVS no ha precisado la cantidad exacta porque Maricarmen todavía debe presentar documentación para calcularla, aunque ha asegurado que se mantendrá dentro de los márgenes establecidos por los equipos de la empresa municipal. La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha indicado que la renta será aproximadamente similar a la que la mujer venía abonando antes del lanzamiento. El nuevo contrato tendrá una duración de ocho años y no incluirá "ninguna particularidad especial".

Duro ha valorado de forma "muy positiva" el resultado de la reunión, aunque ha lamentado que el acuerdo haya llegado varios días después del desahucio. "Esto llega tarde porque llega días después de su desahucio y después de haber llevado a una persona a una situación en la que nunca debería haberse visto". Duro ha calificado de "histórico" que una persona pueda regresar a una vivienda después de haberse ejecutado su lanzamiento.

Maricarmen fue desahuciada el pasado miércoles de la vivienda en la que residía desde 1956. El contrato de renta antigua había sido firmado originalmente por su padre y posteriormente se subrogó en ella.

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