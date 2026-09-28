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Carlos Alcaraz y la Copa Davis: "Tenemos un gran equipo y es uno de mis grandes objetivos"

El tenista murciano hace balance tras la Laver Cup y reconoce que llega más descansado que nunca a nivel mental a la parte final de la temporada.

Carlos Alcaraz y el equipo europeo tras conquistar la Laver Cup en Londres

Carlos Alcaraz y el equipo europeo tras conquistar la Laver Cup en Londres Reuters

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Carlos Alcaraz pone rumbo a Tokio este lunes para disputar el ATP500 de Tokio, su primer torneo oficial tras su derrota ante Ben Shelton en el US Open. El murciano ha estado presente este fin de semana en Londres, en la Laver Cup, y ha hecho balance de lo vivido en el O2 de la capital inglesa. El campeón de siete grand slam ha reconocido que la Laver le ha servido para "disfrutar de nuevo" y "encontrar mi mejor tenis".

"He utilizado la Laver para disfrutar de nuevo. Me encanta formar parte de esto y me hace encontrar mi alegría cuando juego y encontrar mi mejor tenis. Me ayuda mucho para el futuro", explicó el de El Palmar.

El actual campeón del Open de Australia ha subrayado que llega a final de temporada más fresco mentalmente que en otros años, en buena parte por no haber jugador durante más de cuatro meses por su lesión en la muñeca derecha.

"Más que físicamente, mentalmente. Físicamente no hemos estado jugando, pero estar tanto tiempo parado sin hacer nada, luego vuelta a la competición, partidos exigentes. Estaba cansadete, después de toda la exigencia después de viernes y sábado, que han sido días intensos. Poco a poco estamos cogiendo el ritmo de competición, ver cómo mi cuerpo reacciona, lo que necesito, lo que dejo de necesitar, pero sí es verdad que mentalmente me siento fresco. Tengo muchas ganas de lo que viene. Siempre hemos dicho que esta es la parte de la temporada que más me cuesta, por el desgaste físico y mental, peor este año vamos a intentar dar la talla en todos los torneos", apuntó Alcaraz.

El pupilo de Samu López tiene por delante un final de año con paradas en Tokio, Shanghái, Paris, Turín... y Bolonia. Y es que Alcaraz no esconde que la Copa Davis es uno de sus "grandes objetivos" en lo que queda de temporada.

"Al final torneos en 'indoor' siempre vienen bien, coger partidos. En Turín están los mejores y si lo ganas te da una confianza buenísima para la Davis. Este año tenemos un equipazo, con Jódar, con Marcel (Granollers), con Pedro (Martínez), Dani (Mérida), Jaume (Munar). Es una pena que no podamos estar todos. Todos nos lo merecemos, pero tenemos una buena oportunidad este año. La Copa Davis es un gran objetivo para mí, tenemos un gran equipo. Tenemos una gran oportunidad para ganarla este año y es uno de mis grandes objetivos", explicó Alcaraz.

Jódar, sobre Alcaraz: "Si estamos juntos en la Davis sería fantástico"

Habrá que ver si David Ferrer decide convocar a Alcaraz para las finales de la Copa Davis en Bolonia, donde podría volver a compartir equipo con Rafa Jódar.

"Es una motivación extra. Va a ser el último torneo de este primer año. Va a ser un torneo muy especial si el capitán confía en mí y me llama para ir a Bolonia. Yo estaré disponible. Si Carlos también viene... Tenemos un gran equipo. Tenemos una gran relación. Es un objetivo que si nos lo proponemos, lo podemos conseguir", declaró Jódar sobre la posibilidad de pelear por la Davis junto a Alcaraz.

"Sí, Carlos es una gran persona. Fuera de la pista es muy cercano y muy amigable, muy fácil de hablar con él. Me he sentido muy bien con él esta semana y si estamos juntos en la Davis sería fantástico", admitió Jódar.

Por último, Rafa Jódar habló sobre el tramo final de la temporada y señaló que el objetivo acabar dentro del top-10 no puede convertirse en una distracción para él.

"No, no debe ser un objetivo. Lo principal es acabar bien el año, Ha sido un gran año, me han ido muy bien las cosas. Estoy muy agradecido de las oportunidades que he tenido, quedan unos dos o tres meses para terminar y el objetivo es acabar de la mejor manera. Si no se consigue esa meta, intentaré hacerlo lo mejor posible y pensar en el año que viene", reconoció el de Leganés.

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