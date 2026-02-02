Herida muy grave una mujer con huesos rotos y quemaduras tras sufrir una agresión en su casa de Sevilla la Nueva, Madrid

Este lunes, una mujer de unos 30 años ha resultado gravemente herida tras sufrir una agresión en su casa en el municipio madrileño de Sevilla la Nueva. En torno a las 10:00 horas, los servicios de emergencias del SUMMA 112 se han desplazado hasta el inmueble en la calle Constitución para atenderla.

Una vez se han personado en el lugar, han encontrado a la herida con múltiples fracturas, entre ellas en la mandíbula y en las extremidades superiores. Además presentaba quemaduras de segundo y tercer grado que afectaban al 40% de su cuerpo. Debido a la gravedad de las lesiones, los sanitarios tuvieron que intubarla, estabilizarla y trasladarla de urgencia al Hospital La Paz, donde permanece en estado muy grave.

Minutos antes, los bomberos de la Comunidad de Madrid también fueron avisados por un pequeño incendio en la cocina del domicilio, aunque al llegar el fuego ya había sido sofocado, según informó Emergencias 112.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido. Por ahora, las primeras informaciones apuntan a que no se trataría de un caso de violencia de género, aunque esta posibilidad aún no ha sido descartada por completo.

Rociada con un líquido

Según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación, la mujer había sido rociada por dos desconocidos con un líquido mientras entraba en su casa con su bebé, que ha resultado ileso.

Quemaduras en el 95% de su cuerpo

El pasado mes de julio, una menor de 17 años se escapó de un centro de menores. Sin embargo, la joven fue encontrada con "evidentes signos de quemaduras en casi todo su cuerpo", según informó la POlicía Nacional en un comunicado. Pero junto a ella se encontraba otro joven "con síntomas de inhalación de humos".

Ambos vivían en una vivienda que okupaban y, según contó la joven a las autoridades habría sido el chico, de 20 años, "quien le había provocado las lesiones". Ante esto, procedieron a su detención. "Ambos han sido trasladados al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín a la unidad de quemados para ser tratados, con la previsión de trasladar posteriormente a la víctima a la unidad de quemados de Sevilla", precisan en el comunicado.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a la víctima en el lugar y, tras estabilizarla, fue trasladada en estado crítico en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín con quemaduras en el 95 % del cuerpo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.