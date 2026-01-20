Rafa Jódar hace historia y firma el primer triunfo de su carrera en el Open de Australia

El '¡Vamos, Rafa!' volvió a retumbar en las instalaciones del Open de Australia, pero esta vez por un Rafa Jódar que sigue quemando etapas de precocidad y confirmando que va para estrella de este deporte. El tenista madrileño, en su primar participación en el cuadro final del grand slam oceánico, ganó al japonés Rei Sakamoto (7-6(6), 6-1, 5-7, 4-6 y 6-3) en una batalla de cinco sets y cuatro horas.

El tenista madrileño, 19 años, demostró en su debut en grand slam que tiene madera de campeón y, tras brillar en diciembre pasado en las Finales Next Gen, se consolida como una de las grandes promesas de la ATP. No fue una victoria sencilla, pero Jódar supo templar nervios para superar a un Rei Sakamoto que fue capaz de llevar el partido al quinto sets tras ceder los dos primeros parciales.

Rafa Jódar comenzó mandando en su estreno en un grand slam, cerrando con autoridad los dos primers sets ante Rei Sakamoto (7-6(6), 6-1), otro de los jóvenes tenistas que amenazan con irrumpir en el escenario principal de la ATP. El nipón reaccionó en las dos siguiente mangas y llevó el duelo al quinto set.

Rafa Jódar supo templar los nervios en el momento clave y rompió el servicio del japonés en el cuarto juego del quinto set para rubricar su primera victoria en el Open de Australia y en su estreno en grand slam. En segunda ronda el tenista madrileño se enfrentará al jugará checo Jakub Mensik, que eliminó a otro español, Pablo Carreño, en cinco sets.