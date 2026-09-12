Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Cataluña

Ocho detenidos por disturbios y desordenes públicos provocados en la diada de Cataluña

Grupos de antifascistas quemaron contenedores y tiraron objetos a los agentes en la manifestación de Barcelona a favor de la independencia de Cataluña.

Una bandera estelada

Una bandera estelada Freepik

Publicidad

Juan Vivancos
Publicado:

Ocho personas han sido detenidas por delitos de desorden público tras varios incidentes registrados en Barcelona en la jornada de ayer, durante el día de Cataluña, comúnmente conocido como la díada.

Como es habitual, el día festivo de la comunidad autónoma se convirtió en una reivindicación independentista por parte de los partidos políticos separatistas y la sociedad catalana partidaria a esto.

Lo que en principio eran protestas pacíficas se fueron tornando en manifestaciones accidentales, donde antifascistas quemaron contenedores mientras un grupo que estaba parado ante la línea policial realizó lanzamientos de objetos a los agentes.

No solo hubo manifestaciones en Barcelona, también Girona y Amposta (Tarragona), congregaron a miles de personas en marchas convocadas por la Assamblea Nacional Catalana que alcanzaron las 57.000 personas, siendo 45.000 en la capital catalana, bajo el lema 'Hi soc. Hi som. Independencia'.

Más que el año pasado, pero menos que años anteriores

En 2025, la ANC también organizó una movilización descentralizada y la cifra total de participantes se quedó en unas 41.000 personas, 28.000 en Barcelona, 12.000 en Girona y 1.500 en Tortosa.

La cifra de este 2026 supera la del pasado año pero queda muy lejos de los años más intensos del 'procés' y se sigue situando por debajo de los 60.000 manifestantes de 2024 y de los 115.000 de 2023, dejando ver la pérdida de fuelle del independentismo catalán conforme pasan los años.

Manifestaciones en Girona y Amposta

En Girona, la manifestación, ha salido desde la plaza Catalunya y ha llegado a La Copa, llegando hasta los 11.000 manifestantes según las autoridades locales. Por su parte en la localidad tarraconense de Amposta se han concentrado alrededor de 1.600 personas, que al igual que en Barcelona, la manifestación se ha dividido en dos columnas, una llamada 'Presente', que ha partido desde la zona polideportiva y otra denominada 'Futuro', que ha salido desde la Lira Ampostina. Ambas han confluido en el puente colgante, donde han colgado dos enormes banderas ‘estelades’ sobre el río Ebro.

Vivas dice que Moncloa le pidió "que no llamara más" porque se estaba poniendo "muy pesado"

Juan Jesús Vivas

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un tractor con pacas de paja

Tragedia en Cáceres: Muere un hombre de 68 años tras quedar atrapado bajo varias pacas de paja

Imagen de archivo de algunos migrantes en la playa El Trampolín

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Nueva noche de altercados en Ceuta con ocho detenidos por robos y amenazas

Imagen de archivo de los bomberos de Murcia

Un hombre en estado grave tras quemarse a lo bonzo en la puerta de los juzgados de Cartagena

Una bandera estelada
Cataluña

Ocho detenidos por disturbios y desordenes públicos provocados en la diada de Cataluña

100 gramos de metanfetamina en Ghana, pista clave para desmantelar una banda de droga en Valencia
Narcotráfico

100 gramos de metanfetamina en Ghana, pista clave para desmantelar una banda de droga en Valencia

Efemérides de hoy 12 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 12 de septiembre?
Efemérides

Efemérides de hoy 12 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 12 de septiembre?

Consulta las efemérides de hoy 12 de septiembre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Juan Jesús Vivas
Crisis migratoria Ceuta

Vivas dice que Moncloa le pidió "que no llamara más" porque se estaba poniendo "muy pesado"

La dimisión de Gonzalo Sanz, los avisos de Vivas a Moncloa, los procedimientos por agresiones sexuales y la respuesta de Bruselas marcan una nueva jornada de la crisis migratoria en Ceuta.

Un momento de la quema de contenedores

La Diada de Cataluña acaba con incidentes tras una manifestación de 45.000 personas

Coche Policía Nacional

Se lanza al mar desde un acantilado y nada 150 metros de la costa para huir de la Policía por ser sospechoso de tres robos

Juan Cándido, superviviente español del 11-S

Juan Cándido, superviviente español del 11-S: “Si tardan un poco más en meterme en la ambulancia, me quedo bajo los escombros”

Publicidad