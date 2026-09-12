Ocho detenidos por disturbios y desordenes públicos provocados en la diada de Cataluña

Ocho personas han sido detenidas por delitos de desorden público tras varios incidentes registrados en Barcelona en la jornada de ayer, durante el día de Cataluña, comúnmente conocido como la díada.

Como es habitual, el día festivo de la comunidad autónoma se convirtió en una reivindicación independentista por parte de los partidos políticos separatistas y la sociedad catalana partidaria a esto.

Lo que en principio eran protestas pacíficas se fueron tornando en manifestaciones accidentales, donde antifascistas quemaron contenedores mientras un grupo que estaba parado ante la línea policial realizó lanzamientos de objetos a los agentes.

No solo hubo manifestaciones en Barcelona, también Girona y Amposta (Tarragona), congregaron a miles de personas en marchas convocadas por la Assamblea Nacional Catalana que alcanzaron las 57.000 personas, siendo 45.000 en la capital catalana, bajo el lema 'Hi soc. Hi som. Independencia'.

Más que el año pasado, pero menos que años anteriores

En 2025, la ANC también organizó una movilización descentralizada y la cifra total de participantes se quedó en unas 41.000 personas, 28.000 en Barcelona, 12.000 en Girona y 1.500 en Tortosa.

La cifra de este 2026 supera la del pasado año pero queda muy lejos de los años más intensos del 'procés' y se sigue situando por debajo de los 60.000 manifestantes de 2024 y de los 115.000 de 2023, dejando ver la pérdida de fuelle del independentismo catalán conforme pasan los años.

Manifestaciones en Girona y Amposta

En Girona, la manifestación, ha salido desde la plaza Catalunya y ha llegado a La Copa, llegando hasta los 11.000 manifestantes según las autoridades locales. Por su parte en la localidad tarraconense de Amposta se han concentrado alrededor de 1.600 personas, que al igual que en Barcelona, la manifestación se ha dividido en dos columnas, una llamada 'Presente', que ha partido desde la zona polideportiva y otra denominada 'Futuro', que ha salido desde la Lira Ampostina. Ambas han confluido en el puente colgante, donde han colgado dos enormes banderas ‘estelades’ sobre el río Ebro.