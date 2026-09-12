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ATENTADO 11S

VÍDEO: Así contó Matías Prats el 11S y así lo rememora 25 años después

El presentador de Antena 3 Noticias ha recordado cómo vivió el atentado hace 25 años, desde el mismo lugar donde lo narró.

Matías Prats

VÍDEO: Así contó Matías Prats el 11S y así lo rememora 25 años después | Antena3.com

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Este 11 de septiembre se cumplieron 25 años de los atentados terroristas que cambiaron para siempre la historia reciente. Una fecha que también permanece en la memoria de Matías Prats, uno de los periodistas que informó en directo sobre aquellos acontecimientos desde los informativos de Antena 3.

Hace un cuarto de siglo, Matías Prats narró ante las cámaras de Antena 3,el ataque contra Estados Unidos, después de que dos aviones secuestrados por terroristas impactaran contra las Torres Gemelas de Nueva York. "Estados Unidos ha sido atacado como nunca se pudo imaginar", explicó entonces el periodista, mientras el mundo asistía con incredulidad a las imágenes de las torres derrumbándose.

Al día siguiente, el presentador resumía la magnitud de lo ocurrido con una frase: "Hace 24 horas América fue atacada".

Ahora, 25 años después y desde la misma redacción donde estaba entonces, ha vuelto la mirada hacia aquel día, y ha recordado cómo el 11S marcó "un antes y un después", dejando casi 3.000 víctimas y transformando la política y la seguridad internacional.

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