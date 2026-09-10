Así quedan las semifinales del US Open 2026: Tiafoe vs Shelton y Zverev vs Khachanov

Un día después de la derrota de Carlos Alcaraz ante Ben Shelton en la Arthur Ashe ya están definidas las dos semifinales del cuadro masculino del US Open 2026: Alexander Zverev vs Karen Khachanov y Frances Tiafoe vs Ben Shelton.

En los cuartos de final del miércoles, Zverev superó de forma cómoda al neerlandés Botic van de Zandschulp (6-2, 7-5 y 6-1) en 2 horas y 17 minutos de partido. El de Hamburgo, tras ganar su primer grand slam en Roland Garros y jugar la final en Wimbledon, podría se medirá al ruso Karen Khachanov por un puesto en la gran final del domingo en Flushing Meadows. Un Zverev muy regular y que ha jugado las semifinales de los cuatro grand slam de 2026.

Por su parte, Karen Khachanov accedió a las semifinales del US Open tras el abandono por lesión de su rival, el belga Alexander Blockx, cuando disputaban el tercer set. El resultado cuando Blockx tomó la decisión de retirarse era de 6-2, 7-5 y 3-2 a favor de Khachanov. El tenista ruso jugará su segunda semifinal en el US Open, después de enfrentarse y perder en esa ronda al noruego Casper Ruud.

Horario de las semifinales del US Open

La organización del US Open ha decidido que la primera semifinal en jugarse sea la que enfrente a Zverev con Khachanov, programada para el viernes 11 de septiembre en la Arthur Ashe a las 15:000 horas (horario de Nueva York), las 21:00 horas en España.

La segunda semifinal medirá a Frances Tiafoe con Ben Shelton, garantizando un estadounidense en la final del domingo, y se jugará en la Arthur Ashe a las 19:00 horas (horario de Nueva York), las 01:00 horas del sábado 12 de septiembre en España.

Respecto al cuadro femenino, las semifinales (fijadas para este jueves 10 de septiembre) serán las siguientes: Aryna Sabalenka vs Jessica Pegula y Coco Gauff vs Elena Rybakina.