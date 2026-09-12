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Un hombre con una motosierra en marcha persigue a varias personas de madrugada en Getxo

El individuo fue detenido tras resultar herido con un arma blanca durante el forcejeo con algunas de las personas a las que perseguía.

Imagen de archivo de una motosierra.

Imagen de archivo de una motosierra. Pexels

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Irene Delgado
Irene Delgado
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Un hombre ha sido detenido en Getxo (Bizkaia) después de perseguir durante la madrugada a varias personas por el barrio de Algorta mientras portaba una motosierra en funcionamiento. Durante el enfrentamiento posterior, el arrestado sufrió una herida compatible con el uso de un arma blanca, cuyo autor no ha podido ser identificado.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 5:00 horas de este sábado, después de una discusión. Según ha informado el Ayuntamiento de Getxo, el hombre comenzó a seguir a un grupo de personas mientras las amenazaba con la motosierra encendida, generando una "situación de grave riesgo".

Forcejeo y varias personas heridas

La Policía Local acudió rápidamente al lugar. Antes de que llegaran los agentes, la motosierra dejó de funcionar y varias de las personas perseguidas se abalanzaron sobre el hombre.

En el transcurso del forcejeo, el varón sufrió una lesión compatible con un arma blanca. Los agentes localizaron posteriormente este objeto en las inmediaciones, aunque no han podido determinar cuál de las personas implicadas lo utilizó.

Además, al menos otras dos personas resultaron heridas de carácter leve y fueron atendidas en el mismo lugar por los servicios sanitarios.

El detenido fue trasladado al hospital

Los agentes arrestaron al hombre que había utilizado la motosierra, que cuenta con antecedentes policiales y es multirreincidente. Debido a las lesiones que presentaba, fue trasladado al Hospital Universitario Cruces en calidad de detenido.

La Policía Local mantiene abierta la investigación para esclarecer por completo las circunstancias del suceso y determinar la posible responsabilidad de cada una de las personas implicadas.

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