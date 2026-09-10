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McEnroe, alucina con Alcaraz: "¿Cómo demonios puede estar tan feliz en la cancha todo el tiempo"

El extenista estadounidense y ganador de siete grand slam ensalza la actitud y habilidades del murciano cuando está en la pista. "Es mi jugador favorito. Simplemente, no puedo creer que este chico pueda ser así, es asombroso", señala el mítico John McEnroe.

Carlos Alcaraz sonríe tras un punto ante Ben Shelton

Carlos Alcaraz sonríe tras un punto ante Ben Shelton Reuters

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Al margen de si gana o pierde, Carlos Alcaraz se ha convertido en la gran estrella del tenis mundial, el gran reclamo para atraer aficionados a las pistas y los torneos. Su prolongada baja de más de cuatro meses ha impactado de forma notable en las citas que el murciano se ha perdido y su regreso en el US Open ha sido celebrado por todos. El campeón de siete grand slam cedió en cuartos de final ante Ben Shelton, pero regaló otro auténtico partidazo que hizo vibrar al público de la Arthur Ashe y los millones de espectadores que siguieron el duelo por las diferentes televisiones. Durante cuatro horas y 28 minutos, el español se batió en una brutal batalla ante el bombardero estadounidense, quien se impuso en el super tie-break del quinto set (6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7)).

El murciano abandonó la pista sonriente y agradeciendo el apoyo al público neoyorquino, una imagen que llamó la atención y que demuestra el carisma de Alcaraz tanto en la victoria como en la derrota. "No voy a sentirme decepcionado por no haber conseguido la victoria al final. Simplemente estoy feliz. Estoy orgulloso de mí mismo, de cómo luché... Me voy de la pista contento. Me voy con una sonrisa, sano, y esto es lo que necesitaba", apuntaba el tenista de El Palmar tras su partido ante Shelton.

El estadounidense elogió la actitud del murciano y aseguro "es uno de los grandes campeones de nuestro deporte ya con sólo 23 años". Otro estadounidense, John McEnroe, también alucina con el carisma y positividad del murciano cada vez que salta a una pista.

"Veo a Alcaraz en pista y me pregunto cómo demonios puede estar tan feliz en la cancha todo el tiempo. Siempre he pensado que disfruta cada minuto y segundo en pista", indica el ganador de siete grand slam y leyenda del tenis en declaraciones a 'Tennis Insider Club'.

McEnroe: "Me encanta Alcaraz, es mi jugador favorito"

'Big Mac' va más allá y reconoce que Carlos Alccaraz es su "jugador favorito".

"Me encanta Alcaraz, es mi jugador favorito. Simplemente, no puedo creer que este chico pueda ser así, es asombroso", señala el cuatro veces campeón del US Open (1979, 1980, 1981 y 1984).

John McEnroe desea una carrera longeva al murciano para poder seguir disfrutando con su tenis.

"Espero que tenga un futuro brillante. Es increíble para nuestro deporte y tiene una personalidad fantástica. Esperemos que esté bien en el futuro y pueda seguir jugando otra década más", concluye McEnroe.

Ben Shelton: "Sí, estoy cansado. Ha sido una guerra, un partido épico, muy físico"

Carlos Alcaraz se despide con una sonrisa del público de la Arthur Ashe

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