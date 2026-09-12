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Lando Norris se adjudica la primera pole de la historia del Madring

El británico (McLaren) se convierte en el primer poleman del Madring, justo pro delante de Antonelli y Max Verstappen. Carlos Sainz y Fernando Alonso no pasaron la Q1.

Lando Norris celebra su pole en el Madring

Lando Norris celebra su pole en el Madring Reuters

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Lando Norris (McLaren) logró este sábado la primera pole en la historia del Madring, el espectacular trazado del norte de Madrid. El británico saldrá primero en la carrera del domingo después de cubrir los 5.416 metros de la nueva pista de la capital de España en un minuto, 31 segundos y 824 milésimas, sólo once menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial de F1.

Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón mundial de F1, fue tercero, justo por delante de los dos Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

"Estoy impresionado y ligeramente sorprendido. Es una de las mejores vueltas de mi carrera. Muy feliz por el equipo. Es una de esas vueltas en las que todo estuvo en su sitio. Todo funcionó a la perfección. Muy feliz", admitió Norris, campeón del mundo en 2025.

"La adrenalina estaba a tope. Es fácil tensionarse aquí con los muros, pero me sentía con confianza y el coche se sentía bien. Estaba relajado en la última vuelta. En la última vuelta pensaba que iba a irme al muro, pero una de las mejores vueltas de mi vida. Dejé que todo fluyera y por eso estoy con esta sonrisa", señaló Lando Norris.

"¿La carrera? No lo sé, sigo pensando en mi vuelta. Me he brindado la mejor oportunidad para mañana. No será fácil adelantar, pero será posible. Tengo muchas ganas de está primera carrera en Madrid, ha sido un placer hasta ahora y la carrera será larga en un circuito difícil", concluyó el de McLaren.

Alonso y Sainz, fuera en la Q1

La clasificación celebrada este sábado en el Madring no fue como los aficionados hubieran deseado para Fernando Alonso y Carlos Sainz. Los dos pilotos españoles no fueron capaces de pasar a la Q2 y se quedaron fuera a las primeras de cambio. El de Williams fue decimoséptimo y el de Aston Martin, decimoctavo.

Carlos Sainz, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Oliver Bearman y Lance Stroll no lograron pasar de la Q1 en la primera clasificación en el Madring.

Clasificación del GP de España 2026

1. Lando Norris McLaren ENG 1:31.824

2. Andrea Kimi Antonelli ITA (Mercedes) 1:31.835

3. Max Verstappen NED 1:31.964

4. Lewis Hamilton ENG 1:32.013

5. Charles Leclerc MON 1:32.019

6. George Russell ENG 1:32.149

7. Oscar Piastri AUS McLaren 1:32.294

8. Liam Lawson NWZ Red Bull Racing 1:32.316

8. Franco Colapinto ARG Alpine 1:32.903

10. Arvid Lindblad ENG Racing Bulls 1:33.041

11. Nico Hülkenberg GER Audi 1:33,223

12. Gabriel Bortoleto BRA Audi 1:33,388

13. Esteban Ocon FRA Haas 1:33,667

14. Pierre Gasly FRA Alpine 1:33,753

15. Yuki Tsunoda JPN Racing Bulls 1:34,084

16. Alexander Albon THA Williams 1:35,532

17. Carlos Sainz ESP Williams 1:35,31

18. Fernando Alonso ESP Aston Martin 1:35,38

19. Sergio Pérez MEX Cadillac 1:35,91

20. Valtteri Bottas FIN Cadillac 1:38,01

21. Oliver Bearman GBR Haas sin tiempo

22. Lance Stroll CAN Aston Martin s.t.

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