Alexander Zverev y la derrota de Alcaraz ante Shelton: "Se notaba que le faltaba ritmo de competición"

Alexander Zverev está a dos pasos de ganar su segundo grand slam, tras conquistar Roland Garros el pasado mes de junio. El tenista de Hamburgo está firmando un 2026 increíble y ha alcanzado las semifinales de los cuatro grand slam del calendario. En Australia fue frenado de forma increíble por Alcaraz en la antesala de la final y en Wimbledon solo cedió ante Sinner en la gran final. Este viernes se medirá al ruso Karen Karen Khachanov por un puesto en la final del US Open; la otra semifinal enfrentará a Frances Tiafoe con Ben Shelton, verdugo de Carlos Alcaraz en los cuartos de final.

Precisamente sobre ese gran partido entre Alcaraz y Shelton se le pregunto en zona mixta a Alexander Zverev, y el alemán ofreció su punto de vista sobre lo ocurrido y las claves del partido.

"Ben jugó increíblemente bien desde el fondo de la pista. Se mostró sumamente sólido desde el fondo; fue fantástico verlo. Por supuesto, sacar bien y todo eso es algo habitual en él, pero creo que su tenis desde el fondo de la pista fue extraordinario. En cuanto a Alcaraz, se notaba quizás que le faltaba ritmo de competición; llevaba tiempo sin enfrentarse a un jugador de primerísimo nivel, ya que falló algunas derechas más de lo que suele hacer. Pero hay que reconocer el mérito a Ben: jugó de maravilla", analizó Zverev.

"Creo que quien gane aquí será quien juegue el mejor tenis. A veces es así de sencillo"

En otro orden de cosas, el número 2 de la ATP valoró el hecho de haber alcanzado las semifinales en los cuatro grand slam de 2026.

"Creo que cuanto más a menudo llegas a esa instancia, más normal se vuelve, algo que nunca debes dar por sentado. Me parece una sensación muy especial cuando eso se convierte en la norma. No lo doy por sentado en absoluto; sé que en el tenis las cosas pueden cambiar en un instante. Considero que la confianza es algo increíblemente importante, pero que también puede desaparecer con mucha rapidez; eso lo comprobé tras Wimbledon, cuando no jugué bien en los dos torneos sobre pista dura, aunque aquí he vuelto a encontrarla. Pero sí, por supuesto que estoy contento con cómo van las cosas; aun así, de cara al futuro, espero jugar dos buenos partidos aquí", indicó el de Hamburgo.

Por último, Alexander Zverev habló sobre sus posibilidades al ser el único ganador de grand slam que queda en el cuadro masculino del US Open.

"Creo que quien gane aquí será quien juegue el mejor tenis. A veces es así de sencillo. Sí, hay nervios y pasan muchas cosas por la cabeza cuando intentas ganar tu primer Grand Slam. Yo he pasado por eso. Créeme, he tenido todos los pensamientos posibles. Pero creo que, al final, se impondrá el buen tenis, y veremos quién lo logra el viernes y también el domingo", concluyó Zverev.