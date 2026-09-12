Borja Sémper acusa al Gobierno de "falta de humildad" ante la crisis migratoria de Ceuta y advierte a Marruecos de que "con España no se juega"

El vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper, ha atendido este viernes a los medios de comunicación durante un paseo por Vigo, acompañado por la presidenta del PP local, Luisa Sánchez, y el secretario general del partido en la ciudad, Alberto Fuentes.

Durante su intervención, el dirigente popular ha defendido también el papel de la cultura como elemento de cohesión social y ha puesto como ejemplo el Teatro Fraga de Vigo, cuya recuperación ha destacado como fruto de la colaboración entre las administraciones y la iniciativa privada.

"Cuanto más culta sea la sociedad, mejor", ha señalado Sémper, quien ha defendido que la cultura permite "encontrarnos a personas diferentes en la emoción" y favorece la convivencia en una sociedad plural y moderna.

Críticas al Gobierno por la crisis de Ceuta

Sémper ha centrado buena parte de su intervención en la situación migratoria y de seguridad en Ceuta. El dirigente del PP ha cuestionado que, más de un mes después del asalto a la frontera, la única responsabilidad política asumida haya correspondido, según sus palabras, a un asesor del delegado del Gobierno. "Parece una broma", ha afirmado, antes de reclamar explicaciones al Ejecutivo por un episodio que, según ha denunciado, dejó un grave problema de seguridad y numerosas víctimas.

Para Sémper, la situación evidencia "dos cosas": por un lado, lo que considera una falta de transparencia del Gobierno y, por otro, "la ausencia de humildad y de asunción de responsabilidad". El vicesecretario popular ha reclamado que algún ministro y el propio presidente del Gobierno asuman responsabilidades, pidan perdón y realicen "un gesto de humildad".

En este sentido, ha acusado a Pedro Sánchez de trasladar a los ciudadanos que la situación de Ceuta debe asumirse como una "realidad estructural", en lugar de ofrecer, a su juicio, una respuesta eficaz al problema migratorio.

Advertencia a Marruecos

Respecto al comunicado de Marruecos en el que se alude al PP, Sémper ha considerado "novedoso" que un país se refiera directamente a la oposición de otro Estado, aunque ha asegurado que no le resulta extraño.

Según el dirigente popular, Marruecos "entiende que va a haber un cambio político en España", y sabe que un eventual Gobierno de Alberto Núñez Feijóo mantendría una posición diferente respecto a las relaciones bilaterales.

Sémper ha defendido que el PP quiere mantener con Marruecos "una relación de vecindad cordial y de colaboración", pero ha advertido de que España no puede tener "un Gobierno arrodillado y subordinado a los intereses de terceras potencias".

El dirigente popular ha sido especialmente contundente al referirse a Ceuta, Melilla y Canarias. "Ceuta y Melilla no se ponen en cuestión", ha asegurado, al tiempo que ha calificado de "agresión a España" cualquier reivindicación marroquí sobre estos territorios.

"Con España no se juega"

En este sentido, ha asegurado que la respuesta de un futuro Gobierno de Feijóo sería diferente: "Marruecos tendrá que saber que con España no se juega, y que España no está subordinada a ningún interés extranjero".

El vicesecretario de Cultura del PP ha concluido su intervención afirmando que "quien está en crisis es el Gobierno", ya que sus ministros "son incapaces" de ponerse de acuerdo, y son incapaces de "resolver problemas. "Son incapaces de resolver problemas, porque el problema es el Gobierno", ha sentenciado.