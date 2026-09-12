Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

CRISIS MIGRATORIA

Borja Sémper acusa al Gobierno de "falta de humildad" ante la crisis migratoria de Ceuta y advierte a Marruecos de que "con España no se juega"

El vicesecretario de Cultura y Deporte del PP ha criticado en Vigo la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez de la crisis migratoria en Ceuta y ha reclamado que se asuman responsabilidades políticas tras el asalto a la frontera.

Borja Sémper acusa al Gobierno de "falta de humildad" ante la crisis migratoria de Ceuta y advierte a Marruecos de que "con España no se juega"

Borja Sémper acusa al Gobierno de "falta de humildad" ante la crisis migratoria de Ceuta y advierte a Marruecos de que "con España no se juega"

Publicidad

Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

El vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper, ha atendido este viernes a los medios de comunicación durante un paseo por Vigo, acompañado por la presidenta del PP local, Luisa Sánchez, y el secretario general del partido en la ciudad, Alberto Fuentes.

Durante su intervención, el dirigente popular ha defendido también el papel de la cultura como elemento de cohesión social y ha puesto como ejemplo el Teatro Fraga de Vigo, cuya recuperación ha destacado como fruto de la colaboración entre las administraciones y la iniciativa privada.

"Cuanto más culta sea la sociedad, mejor", ha señalado Sémper, quien ha defendido que la cultura permite "encontrarnos a personas diferentes en la emoción" y favorece la convivencia en una sociedad plural y moderna.

Críticas al Gobierno por la crisis de Ceuta

Sémper ha centrado buena parte de su intervención en la situación migratoria y de seguridad en Ceuta. El dirigente del PP ha cuestionado que, más de un mes después del asalto a la frontera, la única responsabilidad política asumida haya correspondido, según sus palabras, a un asesor del delegado del Gobierno. "Parece una broma", ha afirmado, antes de reclamar explicaciones al Ejecutivo por un episodio que, según ha denunciado, dejó un grave problema de seguridad y numerosas víctimas.

Para Sémper, la situación evidencia "dos cosas": por un lado, lo que considera una falta de transparencia del Gobierno y, por otro, "la ausencia de humildad y de asunción de responsabilidad". El vicesecretario popular ha reclamado que algún ministro y el propio presidente del Gobierno asuman responsabilidades, pidan perdón y realicen "un gesto de humildad".

En este sentido, ha acusado a Pedro Sánchez de trasladar a los ciudadanos que la situación de Ceuta debe asumirse como una "realidad estructural", en lugar de ofrecer, a su juicio, una respuesta eficaz al problema migratorio.

Advertencia a Marruecos

Respecto al comunicado de Marruecos en el que se alude al PP, Sémper ha considerado "novedoso" que un país se refiera directamente a la oposición de otro Estado, aunque ha asegurado que no le resulta extraño.

Según el dirigente popular, Marruecos "entiende que va a haber un cambio político en España", y sabe que un eventual Gobierno de Alberto Núñez Feijóo mantendría una posición diferente respecto a las relaciones bilaterales.

Sémper ha defendido que el PP quiere mantener con Marruecos "una relación de vecindad cordial y de colaboración", pero ha advertido de que España no puede tener "un Gobierno arrodillado y subordinado a los intereses de terceras potencias".

El dirigente popular ha sido especialmente contundente al referirse a Ceuta, Melilla y Canarias. "Ceuta y Melilla no se ponen en cuestión", ha asegurado, al tiempo que ha calificado de "agresión a España" cualquier reivindicación marroquí sobre estos territorios.

"Con España no se juega"

En este sentido, ha asegurado que la respuesta de un futuro Gobierno de Feijóo sería diferente: "Marruecos tendrá que saber que con España no se juega, y que España no está subordinada a ningún interés extranjero".

El vicesecretario de Cultura del PP ha concluido su intervención afirmando que "quien está en crisis es el Gobierno", ya que sus ministros "son incapaces" de ponerse de acuerdo, y son incapaces de "resolver problemas. "Son incapaces de resolver problemas, porque el problema es el Gobierno", ha sentenciado.

Cataluña celebra su Diada con un ambiente tenso entre los independentistas por las expectativas que las encuestas dan a Aliança Catalana

Manifestantes en Barcelona con motivo de la Diada

Publicidad

España

Borja Sémper acusa al Gobierno de "falta de humildad" ante la crisis migratoria de Ceuta y advierte a Marruecos de que "con España no se juega"

Borja Sémper acusa al Gobierno de "falta de humildad" ante la crisis migratoria de Ceuta y advierte a Marruecos de que "con España no se juega"

Miguel Ángel Pérez Triano

Dimite el jefe del gabinete del delegado de Gobierno de Ceuta tras insistir que "advirtió al propio delegado" de los avisos del CNI

El ministro del Interior, Marlaska, junto a la ministra de Defensa, Robles

Los informes desclasificados contradicen la versión del Gobierno sobre la entrada masiva en Ceuta

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una comparecencia ante la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados, a 25 de agosto de 2026, en Madrid (España). La comparecencia tiene como objeto informar sobre la gestión de sus competencias en relación a los hechos sucedidos en la Ciudad Autónoma de Ceuta el día 30 de julio y en posterioridad. 25 AGOSTO 2026 Marta Fernández / Europa Press 25/08/2026
Ceuta

Moncloa y Robles pactaron la respuesta del Gobierno ante los avisos previos a la crisis de Ceuta

Coche Guardia Civil.
Yihadismo

Detienen en Ceuta a un hombre condenado por yihadismo con una prohibición de entrar en España

Feijóo en la entrevista
Crisis Ceuta

El PP acusa a Marruecos de ser el "responsable de lo ocurrido por acción u omisión" en Ceuta

El Partido popular acusa directamente al Reino de Marruecos de un "ataque híbrido" y piden el máximo respeto a las instituciones españolas.

Feliç Diada frases para felicitar el Día de Cataluña
Cataluña

¡Bona Diada! Las mejores frases para felicitar el Día de Cataluña 2026

Esta Diada 2026 te ofrecemos las mejores frases para desear una Bona Diada de una forma cercana, elegante y original.

Diada en Cataluña

Qué es la Diada y por qué se celebra en Cataluña cada 11 de septiembre

Manifestantes en Barcelona con motivo de la Diada

Cataluña celebra su Diada con un ambiente tenso entre los independentistas por las expectativas que las encuestas dan a Aliança Catalana

Margarita Robles niega las "discrepancias" dentro del Ejecutivo

Robles defiende que el Gobierno actuó unido ante la crisis de Ceuta: "No hay que buscar discrepancias donde no las hay"

Publicidad