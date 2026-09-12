Arabia Saudí cierra su gran alternativa a Ormuz y crece el temor a una escasez mundial de petróleo

Arabia Saudí ha cerrado temporalmente el oleoducto Este-Oeste, una infraestructura clave para sacar parte de su producción de petróleo al exterior sin depender del estrecho de Ormuz, después de que varios ataques afectaran a la instalación. La decisión eleva la preocupación por una posible reducción de la oferta mundial de crudo y nuevas subidas del precio del petróleo.

El Ministerio de Energía saudí ha anunciado el cierre "como medida de precaución" después de que la infraestructura sufriera varios ataques durante la mañana del jueves en las regiones de Riad y Medina. Los incidentes dejaron varios heridos, que fueron trasladados para recibir atención médica.

Tras los ataques, equipos técnicos especializados y unidades de emergencia se desplazaron hasta las zonas afectadas para evaluar el estado de las instalaciones y garantizar su seguridad. Las autoridades aseguran que las actuaciones se están desarrollando conforme a los protocolos de seguridad y los planes de emergencia establecidos.

Una ruta estratégica para evitar Ormuz

El oleoducto Este-Oeste tiene más de mil kilómetros y conecta los yacimientos petrolíferos del este de Arabia Saudí con las instalaciones de exportación de Yanbu, en la costa del mar Rojo.

Su importancia se ha multiplicado desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. A través de esta infraestructura, Arabia Saudí ha podido desviar alrededor de cinco millones de barriles diarios de crudo que, en otras circunstancias, habrían salido por terminales situados en el golfo Pérsico.

El cierre deja así al reino sin una de sus principales vías alternativas para transportar petróleo hacia los mercados internacionales, en un momento de especial tensión en las rutas energéticas de Oriente Próximo.

Los hutíes amenazan el acceso al mar Rojo

La situación se complica por la actividad de los hutíes, grupo armado yemení respaldado por Irán. Los rebeldes se han hecho con el control del puerto de Moca y de la isla de Mayun, posiciones desde las que pueden ejercer influencia sobre el estrecho de Bab el Mandeb, considerado la puerta de entrada al mar Rojo desde el sur.

Los hutíes también han protagonizado nuevos ataques en el contexto de la escalada regional. Desde Teherán, sin embargo, desvinculan a Irán de las acciones de los rebeldes.

"Los acontecimientos en Yemen no tuvieron nada que ver con nosotros. Los yemeníes decidieron levantarse para defender sus derechos", ha señalado un portavoz del Ministerio de Exteriores iraní.

En las últimas operaciones, los hutíes también han tomado instalaciones en la zona, entre ellas un campamento militar y un complejo humanitario. Naciones Unidas ha expresado su preocupación por la situación.

"Nos preocupa profundamente. El personal, las instalaciones y los bienes humanitarios deben ser respetados y protegidos en todo momento.", ha declarado un portavoz adjunto de la ONU.

Riad reclama una respuesta

El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, ha pedido en dos ocasiones al presidente estadounidense, Donald Trump, que ataque a los hutíes, aunque Washington no ha accedido por el momento a esa petición.

Arabia Saudí, además, había atribuido previamente los ataques contra el oleoducto a drones lanzados desde territorio iraquí. Riad ha optado por no responder militarmente de momento y ha dado margen al Gobierno de Irak para investigar lo ocurrido.

El Ejecutivo saudí ha asegurado que el Reino "dará al Gobierno iraquí, país hermano, la oportunidad de tomar las medidas necesarias para prevenir ataques lanzados desde territorio iraquí contra el Reino y los países vecinos".

No obstante, las autoridades saudíes han advertido de que conservan el derecho a adoptar las medidas que consideren necesarias para proteger su soberanía, su seguridad, sus instalaciones y a sus ciudadanos y residentes.

Por su parte, Bagdad ha agradecido la decisión de Riad de no tomar represalias y ha anunciado una investigación urgente para esclarecer quién estuvo detrás de los ataques y qué grupos pudieron respaldarlos. Las autoridades iraquíes han condenado cualquier acción que pueda poner en peligro la seguridad y la estabilidad de Arabia Saudí y han reiterado que su territorio y espacio aéreo no deben utilizarse para atacar a otros países.

El Ministerio de Energía saudí ha indicado que comunicará "oportunamente" cualquier novedad sobre la situación.