Un monoplaza en llamas y bandera roja en pista: Tasanapol Inthraphuvasak sufre el primer accidente en Madring

No ha tardado en mostrase la primera bandera roja en el trazado de Madring, circuito que este fin de semana acoge el Gran Premio de España de Fórmula 1. El piloto tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART Grand Prix), de Fórmula 2, ha perdido el control de su monoplaza en la salida de la curva 19 y ha chocado con la parte trasera de su coche contra el muro del circuito semi-urbano de Madrid.

El fuerte impacto dejó el monoplaza envuelto en llamas y los comisarios sacaron la bandera roja, mientras que el piloto tailandés salía a toda prisa y corriendo de su monoplaza durante los primeros y único entrenamientos libres de F2.

El impacto provocó fuego y detuvo la sesión de entrenamientos libres de F2 con el fin de que pudieran actuar los operarios para sacar el coche de la pista y limpiar el trazado.

Horarios del GP de España de F1

Para ver por primera vez a los monoplazas de la Fórmula 1 rodando por el Madring habrá que esperar a las 13:30 horas, el momento en el que están programados la primera sesión de entrenamientos libres en el trazado madrileño. A las 17:00 horas se celebrarán este viernes los Libres 2 de la Fórmula 1.

Los Libres 3 se llevarán a cabo en el Madring el sábado 12 de septiembre de 12:30 a 13:30 horas. A partir de las 16:00 horas se celebrará la clasificación oficial del GP de España.

La carrera del GP de España arrancará el domingo 13 de septiembre a las 15:00 horas (horario peninsular). Antes se celebrarán las carreras de Fórmula 3 (09:45 horas) y de Fórmula 2 (11:25 horas).

Libres 1 : viernes 11 septiembre / 13:30 - 14:30

Libres 2 : viernes 11 septiembre / 17:00 - 18:00

Libres 3 : sábado 12 de septiembre / 12:30 - 13:30

Clasificación : sábado 12 de septiembre / 16:00 - 17:00