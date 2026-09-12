Real Madrid - Rayo Vallecano: partido hoy de LaLiga EA Sports, en directo (0-0)

El Real Madrid se enfrenta hoy (21:00 horas) al Rayo Vallecano en la jornada 5 de LaLiga EA Sports. Los de José Mourinho pueden dormir colíderes sin esta noche suman los tres puntos ante el conjunto vallecano.

El Rayo Vallecano viene de ganar su primer partido de la temporada ante el Racing y busca la gesta de puntuar en el Santiago Bernabéu.

Onces del Real Madrid - Rayo Vallecano

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Rüdiger, Carreras; Valverde, Bernardo Silva; Diomande, Bellingham, Vinicius y Mbappé.

Rayo Vallecano: Audero; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa; Unai López, Bouaré; Tsitaishvili, Pedro Díaz, Álvaro y Camello.

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