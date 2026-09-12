LaLiga EA Sports
Real Madrid - Rayo Vallecano: partido hoy de LaLiga EA Sports, en directo (0-0)
Sigue en directo el Real Madrid - Rayo Vallecano de la jornada 5 de LaLiga EA Sports.
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El Real Madrid se enfrenta hoy (21:00 horas) al Rayo Vallecano en la jornada 5 de LaLiga EA Sports. Los de José Mourinho pueden dormir colíderes sin esta noche suman los tres puntos ante el conjunto vallecano.
El Rayo Vallecano viene de ganar su primer partido de la temporada ante el Racing y busca la gesta de puntuar en el Santiago Bernabéu.
Onces del Real Madrid - Rayo Vallecano
Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Rüdiger, Carreras; Valverde, Bernardo Silva; Diomande, Bellingham, Vinicius y Mbappé.
Rayo Vallecano: Audero; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa; Unai López, Bouaré; Tsitaishvili, Pedro Díaz, Álvaro y Camello.
¡Sigue en directo minuto a minuto el Real Madrid - Rayo Vallecano de LaLiga EA Sports!
Real Madrid - Rayo Vallecano, en directo: Partido de LaLiga EA Sports
¡A punto de comenzar el partido en el Santiago Bernabéu! Diez minutos para el pitido inicial y todo listo en la capital de España. Vamos a ver cómo recibe hoy la afición blanca al equipo de José Mourinho y cuál es el ambiente esta noche en el Real Madrid - Rayo Vallecano.
Real Madrid - Rayo Vallecano, en directo: Partido de LaLiga EA Sports
Media hora para que ruede el balón en el Bernabéu. El Real Madrid puede dormir colíder si gana hoy al Rayo Vallecano. Además, el Alavés ha perdido en su visita al Sardinero (2-1) y el Athletic no ha pasado del empate (1-1) ante el Elche en San Mamés.
Los de José Mourinho, de ganar hoy, se irían a los 12 puntos, empatando con el Barcelona. Eso sí, los de Hansi Flick deben jugar mañana en el Ciutat de Valencia ante el Levante.
Real Madrid - Rayo Vallecano, en directo: Partido de LaLiga EA Sports
El Real Madrid suma cuatro victorias y una derrota en lo que va de temporada:
Espanyol 1-2 Real Madrid (LaLiga)
Real Madrid 4-1 Real Sociedad (LaLiga)
Real Madrid 4-0 Málaga (LaLiga)
Betis 1-0 Real Madrid (Champions)
Real Madrid 2-1 Inter de Milán (LaLiga)
Real Madrid - Rayo Vallecano, en directo: Partido de LaLiga EA Sports
Ya tenemos los onces confirmados por parte de Real Madrid y Rayo Vallecano. Recordamos cómo salen hoy Mourinho y Beñat San José:
Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Rüdiger, Carreras; Valverde, Bernardo Silva; Diomande, Bellingham, Vinicius y Mbappé.
Rayo Vallecano: Audero; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa; Unai López, Bouaré; Tsitaishvili, Pedro Díaz, Álvaro y Camello.
Real Madrid - Rayo Vallecano, en directo: Partido de LaLiga EA Sports
¡Confirmado el once oficial de Rayo Vallecano! Los onces jugadores por los que apuesta hoy Beñat San José en el Santiago Bernabéu: Audero; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa; Unai López, Bouaré; Tsitaishvili, Pedro Díaz, Álvaro y Camello.
Real Madrid - Rayo Vallecano, en directo: Partido de LaLiga EA Sports
¡Ya tenemos el once oficial del Real Madrid para el partido de hoy ante el Rayo Vallecano! ¡Diomande es titular! Así sale hoy el conjunto de José Mourinho: Courtois; Dumfries, Konaté, Rüdiger, Carreras; Valverde, Bernardo Silva; Diomande, Bellingham, Vinicius y Mbappé.
Real Madrid - Rayo Vallecano, en directo: Partido de LaLiga EA Sports
El Rayo Vallecano llega al duelo ante el Real Madrid con todo el ruido alrededor de la nefasta gestión de la directiva y el hecho de no haber podido jugar aún en Vallecas por las obras que se están acometiendo en su estadio para solventar algunas deficiencias técnicas. Sin fecha aún para el regreso a Vallecas, los de Beñat San José buscan hoy un triunfo que sería histórico para el modesto equipo del sur de Madrid.
Por lesión no están disponibles el defensa neerlandés Jozhua Vertrouwd, el extremo Isi Palazón y el portero argentino Augusto Batalla, operado recientemente de una fractura en la tibia derecha. A ellos tres se suman los dos expulsados la pasada jornada, el extremo Fran Pérez y el mediapunta Jorge de Frutos, y el delantero angoleño Randy Nteka, que esta semana ha sufrido una lesión muscular en un entrenamiento.
El Rayo Vallecano se encomienda a Sergio Camello, que lleva cinco goles en cuatro partidos de Liga.
Real Madrid - Rayo Vallecano, en directo: Partido de LaLiga EA Sports
El Real Madrid de José Mourinho, que el martes ganó por la mínima al Inter (2-1) en su estreno en la Champions, sabe que no puede conceder otro tropiezo hoy ante el Rayo. Y es que el Barcelona va lanzado en este inicio de temporada, con cuatro triunfos ligueros en las cuatro primeras jornadas y con 17 goles a favor, una máquina de ganar y golear.
José Mourinho no quiere sorpresas ni confianzas esta noche ante el Rayo, como recordó este viernes en la rueda de prensa previa al duelo liguero en el Santiago Bernabéu.
"Vienen de una victoria, demostraron su calidad, tenemos que estar muy concentrados para el partido de mañana. Aprovecho para agradecer al míster Beñat San José, porque ha tenido para conmigo unas palabras demasiado simpáticas, que no merecía tanto, pero quiero agradecer públicamente y mañana tendré la oportunidad de darle un abrazo", indicó el entrenador portugués.
Real Madrid - Rayo Vallecano, en directo: Partido de LaLiga EA Sports
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del Real Madrid - Rayo Vallecano, partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports! Los de José Mourinho reciben esta noche al Rayo una semana después de su derrota ante el Betis y con la intención de regresar a la senda de la victoria y tratar de recortar distancias con el Barcelona, líder en solitario de la competición.
El Rayo Vallecano sumó su primera victoria en Liga el pasado sábado 5 de septiembre ante el Racing de Santander y busca prolongar la buena dinámica en un campo donde sólo ha ganado una vez en toda su historia, fue el 21 de enero de 1996, con doblete de Guilherme.
¡Ya puedes seguir en directo el Real Madrid - Rayo Vallecano de LaLiga EA Sports!
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