El calor de verano vuelve este fin de semana a España con hasta 38 grados en el sur peninsular

El verano regresa este fin de semana a buena parte de España. Las temperaturas subirán de forma progresiva y dejarán valores elevados para estas fechas, con máximas que podrán superar los 34 y 36ºC en amplias zonas del sur peninsular y alcanzar los 38ºC en puntos de Andalucía y Extremadura.

Así lo ha explicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, que ha resumido la previsión de los próximos días con una frase: "Vuelve el verano".

La situación será principalmente anticiclónica y estable, con precipitaciones escasas o inexistentes en la mayor parte del país. El calor también se mantendrá en Canarias hasta mediados de la próxima semana.

Durante este viernes ha predominado el tiempo estable y las temperaturas ya han iniciado una subida. En algunos puntos del valle del Guadalquivir las máximas han podido superar los 36ºC. El ascenso continuará durante el fin de semana, tanto en las temperaturas máximas como en las mínimas.

La subida será especialmente notable en la mitad norte de la Península y en Canarias. El sábado y el domingo predominarán los cielos poco nubosos en prácticamente todo el país, aunque podrían aparecer más nubes en el entorno del Estrecho y Melilla, donde no se descarta alguna lluvia débil.

Hasta 38ºC en Andalucía y Extremadura

Por zonas, las temperaturas alcanzarán entre 32 y 34ºC en el nordeste peninsular, el centro de España y el sur de Canarias. En el oeste y sur de Galicia, Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía Occidental se superarán los 34ºC.

Los valores más elevados se registrarán en algunos de los principales valles del sur. Badajoz, Sevilla y Córdoba podrían alcanzar entre 36 y 38ºC.

La situación se mantendrá durante el comienzo de la próxima semana. El lunes y el martes continuará el tiempo anticiclónico y estable, con temperaturas todavía más altas.

El martes, no obstante, un frente podría alcanzar el extremo norte peninsular y dejar algunas lluvias débiles, además de un descenso de las temperaturas en el norte de Galicia y el área cantábrica.

En el resto del país continuará el ambiente plenamente veraniego. Las máximas se situarán entre 34 y 36ºC en zonas del interior de Galicia, el valle del Ebro y amplias áreas del nordeste.

Rubén del Campo señala que el martes los termómetros podrían subir todavía más. Pamplona y Huesca podrían alcanzar los 35ºC, mientras que Zaragoza y Lleida rondarían los 37 o 38ºC.

En el centro y la mitad sur también se esperan temperaturas de entre 34 y 36ºC, mientras que en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir se alcanzarán entre 36 y 38ºC.

"Arrancaremos la semana con valores diurnos entre 5 y 10ºC por encima de lo normal, incluso más de 10ºC por encima de lo normal en la mitad norte. Calor de pleno verano", ha señalado el portavoz de Aemet.

Canarias también afronta días de calor

Canarias tampoco se librará del episodio de temperaturas altas. Durante el inicio de la semana se superarán los 36ºC en puntos de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.

En otras zonas del archipiélago las temperaturas se situarán entre 32 y 34ºC, especialmente en amplias áreas de Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma.

El calor continuará durante la próxima semana

La incertidumbre aumenta a partir del miércoles, aunque la previsión actual apunta a un descenso de las temperaturas en la mitad norte peninsular. En el sur, en cambio, apenas habría cambios.

Durante la segunda mitad de la semana tampoco se esperan modificaciones importantes. El calor seguirá siendo intenso para la época, especialmente en el nordeste, el centro y la mitad sur de la Península y en Canarias, aunque los termómetros comenzarían a bajar desde el miércoles.

Ese día también podrían producirse lluvias en el Cantábrico, aunque en principio no serían abundantes. En el resto del país predominará el tiempo seco durante buena parte de la semana.

"Se alargan, por lo tanto, las condiciones veraniegas en este mes de septiembre", ha concluido Rubén del Campo.

Hasta 10ºC por encima de lo normal este fin de semana

La meteoróloga de Eltiempo.es, Marta Almarcha, coincide en que el fin de semana estará marcado por temperaturas entre 5 y 10ºC superiores a lo habitual para estas fechas en buena parte de España.

No obstante, Almarcha destaca que el episodio no alcanzará la intensidad del calor extremo registrado a comienzos de septiembre.

Los termómetros superarán los 35ºC en puntos de Extremadura y del interior de Andalucía, especialmente en las zonas de valle. El domingo, estas temperaturas se extenderán por más zonas de ambas comunidades y podrían alcanzarse de forma puntual en valles del interior del sur de Galicia.

El lunes, los 35ºC podrán alcanzarse en el interior sur de Galicia, Extremadura, el interior de Andalucía, el oeste de Castilla-La Mancha y, de manera más puntual, en el valle del Ebro.

El martes, ese umbral se extenderá a más zonas de las depresiones del nordeste, el sur de Madrid, Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía. También podrían alcanzarse los 35ºC en el interior de Murcia y la Comunidad Valenciana.

Mientras tanto, las temperaturas comenzarán a bajar ese mismo martes en el norte peninsular, coincidiendo con la llegada de lluvias. Según la última actualización consultada por la experta, el descenso podría continuar posteriormente y extenderse a otras zonas de España.

Córdoba, Sevilla y Badajoz, entre las capitales más calurosas

El meteorólogo de Meteored Duncan Wingen sitúa el martes como el día más caluroso en la Península y Canarias, con temperaturas superiores a los 36ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, además del sur de Canarias.

Entre las capitales de provincia, Córdoba podría alcanzar los 38ºC. Sevilla y Badajoz llegarían a los 37ºC, mientras que Cáceres, Toledo, Lleida y Zaragoza alcanzarían los 36ºC.

Madrid, Huesca y Ciudad Real se situarían en torno a los 35ºC.

En el extremo contrario, la vertiente cantábrica tendrá un ambiente más fresco, con máximas inferiores a los 25ºC debido a la entrada de vientos del norte.

En Canarias, el martes también será una jornada calurosa, especialmente en las vertientes sur de las islas de mayor relieve. De forma puntual, se podrían alcanzar entre 35 y 37ºC en el sur de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

En el norte de las islas el ambiente será más llevadero, con unos 29ºC previstos en Santa Cruz de Tenerife y 26ºC en Las Palmas de Gran Canaria.