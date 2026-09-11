Antonelli domina los Libres 2 en el estreno del Madring; Sainz y Alonso, finalizan 16º y 17º

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial de F1, ha marcado el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres celebrada en el trazado de Madring, en lo que supone el regreso del Gran Circo a la capital de España 45 años después. El piloto italiano paró el crono en un tiempo de 1:33.662, aventajando en 113 centésimas a Charles Leclerc (Ferrari) y en 149 respecto al otro Ferrari, el del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton, que marcó el tercer tiempo de la sesión (1:33.811).

No les fueron las cosas especialmente bien a los Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), decimosexto y decimoséptimo, respectivamente, en la tabla de tiempos. El piloto madrileño anotó un tiempo de 1;36.291, mientras que el asturiano de Aston Martin, dos veces campeón del mundo, paró el crono en 1:36.780.

El piloto ovetense apenas pudo rodar en los segundos libres en el Madring por "un problema en el embrague", según confirmó Aston Martin.

Mercedes domina los Libres 1 del GP de España

En la primera toma de contacto oficial de la Fórmula 1 con el trazado del Madring, Mercedes dominó la sesión matinal con sus dos pilotos marcando los dos mejores tiempos por delante de los Ferrari. George Russell fue el más rápido seguido de su compañero Andrea Kimi Antonelli.

Fernando Alonso (Aston Martin) -a dos segundos y 396 milésimas- y Carlos Sainz (Williams) -a dos segundos y 793 milésimas-, ambos con gomas blandas, fueron decimoquinto y decimoséptimo en los primero libres en la pista madrileña.

Horarios del GP de España de F1

Libres 1 : viernes 11 septiembre / 13:30 - 14:30

Libres 2 : viernes 11 septiembre / 17:00 - 18:00

Libres 3 : sábado 12 de septiembre / 12:30 - 13:30

Clasificación : sábado 12 de septiembre / 16:00 - 17:00