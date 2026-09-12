Las llegadas irregulares a la UE descienden un 35%, pero aumenta la presión migratoria sobre España

Las entradas irregulares de migrantes a la Unión Europea han descendido de forma generalizada durante los ocho primeros meses de 2026. Sin embargo, la presión migratoria aumenta en una de las principales rutas hacia España, la del Mediterráneo occidental.

Los últimos datos de Frontex, la agencia europea de fronteras, reflejan una caída del 35% en las entradas irregulares a la Unión Europea entre enero y agosto, hasta situarse en algo más de 74.000 detecciones.

Pero la evolución no es igual en todas las rutas. El Mediterráneo occidental es la única de las principales vías de entrada a la UE que registra un aumento. En concreto, las detecciones han crecido un 34%, hasta unas 15.900 en los ocho primeros meses del año.

El incremento contrasta con la evolución de otras rutas, en el Mediterráneo central, las llegadas han caído un 55%, hasta unas 19.400 detecciones, mientras que en el Mediterráneo oriental han descendido un 25%, hasta unas 24.200.

También destaca el fuerte descenso registrado en la ruta de África occidental, conocida como la ruta canaria. Las detecciones han bajado un 58%, hasta alrededor de 5.100.

Menos presión en Canarias

Las cifras reflejan una especie de marea de calma en Canarias, después de los niveles de presión migratoria registrados en años anteriores. España mantiene acuerdos con países cercanos de África, como Mauritania y Senegal, para tratar de contener las salidas desde sus costas.

Aun así, la ruta canaria registró un repunte en julio, cuando Frontex detectó un aumento de las salidas desde Gambia, Senegal e incluso Guinea-Bissau.

En el caso de la ruta del Mediterráneo occidental, Argelia se ha convertido en el principal punto de salida, según los datos de Frontex. Las islas Baleares y la costa española concentran parte de las llegadas.

El aumento de esta ruta se produce mientras las autoridades europeas han reforzado su política de pactos y acuerdos migratorios con los países de origen y tránsito. El objetivo es que estos países colaboren en el control de las salidas y contribuyan a reducir las llegadas irregulares a territorio europeo.

El Mediterráneo central pierde peso

La tendencia es muy diferente en el Mediterráneo central, donde se registra una de las mayores caídas. Libia continúa siendo uno de los principales puntos de partida de esta ruta, pero las detecciones se han reducido a menos de la mitad respecto al mismo periodo de 2025.

Los datos de Frontex muestran así una reducción importante de los flujos migratorios en el conjunto de la Unión Europea, pero también una mayor concentración de la presión en determinadas zonas.

En el caso de España, además, las cifras no incluyen la crisis migratoria de Ceuta de finales de julio, cuando decenas de miles de personas intentaron entrar irregularmente desde Marruecos en la ciudad autónoma