Irene Montero se lanza como candidata a las generales y propone primarias abiertas a toda la izquierda

Irene Montero ha dado este sábado un paso al frente para convertirse en candidata de Podemos y liderar el espacio de la izquierda alternativa en las próximas elecciones generales. La eurodiputada y exministra de Igualdad ha anunciado que está dispuesta a someterse a unas primarias abiertas en las que puedan participar tanto militantes como personas ajenas a la formación.

La propuesta se ha dado a conocer durante el acto 'Paz, casa, trabajo', organizado por Podemos en Madrid y concebido como el inicio de su carrera hacia las próximas generales. Montero ha estado acompañada por la secretaria general del partido, Ione Belarra, y por los dirigentes Serigne Mbaye y Mar Cambrollé.

Primarias abiertas a toda la izquierda

Montero ha dejado claro que quiere ser candidata, aunque ha remarcado que no pretende conseguirlo de cualquier forma. Por ello, ha planteado unas primarias "abiertas a todo el mundo", en las que no solo puedan votar personas vinculadas a Podemos, sino también participar quienes quieran concurrir al proceso.

"Unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido no solo por la gente de Podemos, sino por cualquier persona que quiera participar y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar", ha explicado.

La exministra aspira así a convertirse en el principal referente electoral de Podemos y de la izquierda alternativa. La formación ya la había señalado en abril del año pasado como posible candidata, con el objetivo de construir un espacio político fuerte y sin subordinación al PSOE.

Desde Podemos defienden un proyecto claramente de izquierdas y lo más amplio posible. Aunque todavía no han concretado las posibles alianzas electorales, el planteamiento de las primarias busca abrir la puerta a candidatos de otras organizaciones y formaciones.

El vacío de liderazgo en Sumar

El anuncio llega mientras los partidos que integran el espacio de Sumar: Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid, todavía no han definido quién encabezaría una eventual candidatura conjunta en las próximas generales.

Podemos toma así la iniciativa en un escenario marcado por la falta de un referente electoral claro en ese espacio. La relación entre los morados y Sumar continúa condicionada por la ruptura que se produjo a finales de 2023 y Podemos mantiene hasta ahora una posición fría respecto a una nueva confluencia con la coalición.

Antes del verano, Podemos llegó a plantear la posibilidad de un tándem electoral con Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, después de que ambos coincidieran en un acto. La opción, sin embargo, no llegó a concretarse y el partido dejó claro que no contempla una convergencia con fuerzas estatales.

Una fórmula ya defendida por Podemos

La apuesta por unas primarias abiertas no es nueva para Podemos. La formación ya reclamó este mecanismo antes de las elecciones generales de 2023, cuando pidió que se utilizara para elegir a Yolanda Díaz como candidata y resolver las diferencias sobre la composición de las listas.

Finalmente, Podemos concurrió a las elecciones del 23J integrado en Sumar junto a otras formaciones de izquierdas, en un proceso marcado por las críticas del partido y las acusaciones de veto a Irene Montero en las listas.

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias también defendió en junio de este año las primarias abiertas como una posible vía para construir una candidatura unitaria de la izquierda alternativa. Iglesias señaló entonces que esta fórmula exige asumir la "valentía" y el "riesgo" de someterse a la decisión de los electores.

Una jornada con propuestas económicas y sociales

Durante su intervención, Montero también ha avanzado algunas de las principales propuestas que quiere situar en el centro de su proyecto. Entre ellas se encuentran la prohibición de que los fondos buitre compren viviendas, una reducción del precio de los pisos y una subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.800 euros.

También ha defendido reducir la jornada laboral hasta las seis horas diarias y las 30 horas semanales, con el objetivo de disponer de más tiempo "para uno mismo" y para las personas cercanas.

La eurodiputada ha defendido asimismo una bajada del precio de la energía y límites al coste de los alimentos, además de reclamar que los recursos públicos se destinen prioritariamente a la sanidad, la educación y las políticas sociales.

"Se tiene que dedicar a lo básico, a que haya servicios públicos, a las políticas de conciliación, de lucha contra las violencias machistas. Qué locura bolivariana decir que si te pones enfermo tiene que haber un buen hospital con profesionales bien remunerados (...) Qué locura decir que cualquier niño o niña tiene derecho a la mejor escuela pública nazca en el barrio que nazca", ha afirmado.

Belarra, por su parte, ha respaldado públicamente a Montero, a quien ha definido como una mujer "valiente" que "no se vende" a quienes "mandan". La secretaria general de Podemos ha defendido incluso que España necesita una "madre luchadora" como ella al frente del Gobierno.

Críticas a la "ofensiva racista" por la crisis de Ceuta

La situación migratoria en Ceuta también ha ocupado parte del discurso de las dirigentes de Podemos. Belarra ha alertado de una "ofensiva racista reaccionaria" y ha reivindicado la necesidad de reforzar el "antirracismo" y la defensa de una sociedad diversa.

La líder de Podemos ha recordado además el pasado migratorio de España y ha criticado las medidas que, a su juicio, cuestionan los derechos de los descendientes de españoles en el extranjero.

"Fijaos cómo es lo salvaje y violento del fascismo", ha advertido Belarra al referirse a la deshumanización que considera que sufren algunos colectivos migrantes. En este contexto, ha defendido que un menor no acompañado "nunca va a ser un invasor".