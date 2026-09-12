Real Madrid - Rayo Vallecano: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports en directo

El Real Madrid retoma LaLiga EA Sports tras imponerse al Inter (2-1) en su estreno en la Champions y solo una semana después de sumar la primera derrota de la temporada ante el Betis (1-0). El tropiezo en el Estadio de la Cartuja obliga a los de Mourinho a sumar este sábado los tres puntos ante el Rayo Vallecano para no ceder más puntos ante el Barcelona, líder en solitario y que el domingo visita el Ciutat de Valencia para medirse al Levante.

Antes del parón de selecciones, al Real Madrid le restarán, al margen del duelo de este sábado ante el Rayo, las visitas a Elche y Atlético de Madrid. La buena noticia para José Mourinho, respecto a la anterior jornada liguera, es la recuperación de Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch y Endrick. Todos estuvieron en el banquillo ante el Inter y Tchouaméni gozó de algunos minutos.

Courtois estará un día más bajo los palos; con una defensa formada por Huijsen y Konaté en el centro de la zaga y Dumfries y Cucurella en los laterales. Más dudas hay en el centro del campo y está por ver cuál es la medular por la que apuesta The Special One ante el Rayo Vallecano. Valverde, Camavinga y Arda Güler apuntan a ser titulares, pero Tchouaméni podría entrar en el once titular relegando en el banquillo a su compatriota.

En las posiciones ofensivas, Mourinho podría repetir con Bellingham, Vinícius y Mbappé, con Diomande esperando minutos desde el banquillo.

El Rayo, por su parte, afronta el derbi con todo el ruido alrededor que lleva generando durante semanas la situación de su estadio, al que aún no se sabe cuándo podrá regresar y que ha provocado una enorme crisis institucional y social, con la afición enfrentada a la directiva que preside Raúl Martín Presa. En el plano deportivo, el equipo vallecano suma cuatro puntos de doce posibles en este inicio de curso tras la victoria de la pasada jornada frente al Racing, que sirvió para quitar un peso de encima a la plantilla y tomar aire en la clasificación.

Beñat San José, técnico del Rayo, cuenta con las bajas de Jozhua Vertrouwd, el extremo Isi Palazón y el portero argentino Augusto Batalla, operado recientemente de una fractura en la tibia derecha. A ellos tres se suman los dos expulsados la pasada jornada, el extremo Fran Pérez y el mediapunta Jorge de Frutos, y el delantero angoleño Randy Nteka, que esta semana ha sufrido una lesión muscular en un entrenamiento.

Alineaciones del Real Madrid - Rayo Vallecano

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Huijsen, Konaté, Cucurella; Valverde, Camavinga; Arda Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

Rayo Vallecano: Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa; Oscar Valentín, Pedro Díaz; Belaid, Unai López, Álvaro; Camello.

Horario y dónde ver el Real Madrid - Rayo Vallecano

El Real Madrid - Rayo Vallecano, partido de la jornada 5 de la Liga EA Sports, se jugará el sábado 12 de septiembre a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Santiago Bernabéu.

El partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano se podrán seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de Liga EA Sports.