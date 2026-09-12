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TRÁGICO SUCESO

Tragedia en Cáceres: Muere un hombre de 68 años tras quedar atrapado bajo varias pacas de paja

Según ha informado la Guardia Civil, en ese momento se estaba llevando a cabo la descarga de pacas desde un camión. Durante las maniobras, parte del ganado de la explotación se habría escapado, por lo que el propietario de la finca se acercó al vehículo para intentar retirarlo de la zona.

Imagen de archivo de un tractor con pacas de paja

Imagen de archivo de un tractor con pacas de paja Pixabay

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Un hombre de 68 años ha perdido la vida este sábado en un accidente registrado en una finca de Berzocana, en la provincia de Cáceres, después de quedar atrapado bajo varias pacas de paja durante unas labores de descarga.

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 7:52 horas en la finca 'La Mezquita', situada junto a la carretera CC-422. El Centro de Emergencias 112 de Extremadura ha recibido un aviso, alertando de que un hombre "había quedado inconsciente" tras caerle encima una paca de paja.

Según ha informado la Guardia Civil, en ese momento se estaba llevando a cabo la descarga de pacas desde un camión. Durante las maniobras, parte del ganado de la explotación se habría escapado, por lo que el propietario de la finca se acercó al vehículo para intentar retirarlo de la zona.

Fue entonces cuando varias pacas se desprendieron, cayendo sobre el hombre y dejándolo atrapado. Además, durante el accidente la víctima habría impactado contra la pala de un tractor que se encontraba estacionado junto al camión.

Hasta el lugar se han trasladado efectivos de la Guardia Civil, una unidad medicalizada de emergencia, un helicóptero medicalizado, y personal sanitario del Punto de Atención Continuada de Berzocana. A su llegada, los servicios de emergencia encontraron al hombre en parada cardiorrespiratoria.

Los sanitarios practicaron durante varios minutos maniobras de reanimación, pero finalmente no han podido salvarle la vida y han confirmado su fallecimiento.

La Guardia Civil ha iniciado las correspondientes diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

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En el mes de marzo ocurría otro suceso similar, pero esta vez en Guadalajara, donde un hombre de 27 años perdía la vida en el Cardoso de la Sierra, tras ser aplastado por dos pacas de paja de 200 kilos. El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha informó de que el accidente ocurrió en una nave situada en la pedanía de Bocígano, sobre las 20:41 horas. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Azuqueca de Henares y Lozoya, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Pese a la rápida intervención, los sanitarios no pudieron reanimarlo, certificando su fallecimiento en el acto.

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