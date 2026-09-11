Luis Rubiales y la final del Mundial 2030: "La dignidad de esta candidatura no puede estar en venta"

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha intervenido en Espejo Público para ofrecer su opinión sobre la polémica respecto a la sede de la final del Mundial 2030. La FIFA tuvo que aclarar este jueves que la decisión sobre qué estadio albergará ese partido aún no se ha tomado, justo después de que el presidente de la Federación Marroquí de Fútbol asegurara que la final del Mundial 2030 se iba a jugar en Casablanca.

"La provincia de Benslimane (en la región de Casablanca donde se construye el estadio) es la que tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030. (...) El que quiera estar en el próximo gobierno no tiene otra opción que desarrollar la provincia", señalaba este jueves Fouzi Lekjaa.

El que fuera presidente de la RFEF entre 2018 y 2023 ha mostrado su confianza en que sea el Bernabéu el estadio elegido para albergar la final.

"Espero que no sea verdad, sigo confiando en que (la final) será en España. Sigo confiando que será en el Santiago Bernabéu, que es de todas las ciudades y todos los estadios el que más puntuación obtuvo", ha explicado Luis Rubiales en Espejo Público.

El expresidente de la RFEF ha subrayado la debilidad por la que atraviesa el Gobierno de Pedro Sánchez y la Federación de Rafael Louzán respecto a Marruecos.

"A mí me preocupan estas declaraciones, las veo oportunistas en un marco en el que España está muy débil ante Marruecos. Y en el que la Federación Española también está débil. En un marco en el que el presidente de la RFEF, mientras que vemos que Infantino visita Marruecos y se pone la camiseta de Marruecos, el presidente actual de la RFEF dice que están intentado localizarlo para que venga a España y que si perdemos la final hay que seguir adelante porque hay compromisos firmados....

Creo que hay que poner pie en pared y que la dignidad de esta candidatura, de la que España es locomotora, no puede estar en venta", ha denunciado Luis Rubiales.

"Infantino utilizó a Pedro Sánchez para hacer más fuerte a Marruecos..."

El propio Rubiales ha sostenido que con él en la presidencia de la RFEF no se habría llegado a esta situación.

"Esto no hubiera ocurrido estando yo, igual que no se hubiera anunciado por parte de Pedro Sánchez un Mundial en el que tenían cabida Uruguay, Argentina y Paraguay. Eso es un disparate, que el Mundial de España empiece a 8.000 km de España. En ese momento, perdimos el segundo partido más importante que es de la apertura. Y ahora está en el alero el partido más importante, que es el de la final. Son dos partidos que cada uno lo ven entre 1.5000 y 2.000 millones de personas en directo, que tienen un valor incalculable en lo económico y en todo lo que significa", ha indicado Luis Rubiales.

El expresidente de la RFEF explicó cómo fue el proceso de la candidatura del Mundial 2030 y aclaró que al incluir a Marruecos, para contar con los votos de África, le dejaron claro que "van a tener la organización del 20% de los partidos, que no van a celebrar el partido inaugural que será en España, que no van a celebrar la final y ni siquiera una semifinal porque una será en Portugal y otra en España. Y todo eso queda cerrado".

"Infantino utilizó a Pedro Sánchez para hacer más fuerte a Marruecos y para darle todo a Arabia Saudí en el Mundial 2034", ha concluido Luis Rubiales en Espejo Público.