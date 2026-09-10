Greg Rusedski señala el error de Alcaraz ante Shelton: "Si le das tanto tiempo a Ben al colocarte tan atrás..."

Carlos Alcaraz se despidió del US Open después de ceder en una batalla titánica ante Ben Shelton, un duelo eléctrico que se llevó el tenista estadounidense en cinco sets (6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7)) y cuatro horas y 28 minutos de pelea en la Arthur Ashe. El murciano admitió irse satisfecho de Nueva York por su nivel y el hecho de ser capaz de plantar cara a un jugador en un momento de forma excelso, todo viniendo de un parón de más de cuatro meses y con tan solo cuatro partidos previos.

El balance es positivo para el campeón de siete grand slam, quien abandona Nueva York con la certeza de estar de vuelta y sin sufrir nuevos problemas en su muñeca derecha. El duelo ante Shelton se decidió en el super tie-break del quinto set y por cuestión de detalles: el pupilo de Samu López tuvo el triunfo en la mano, pero cometió tres errores no forzados en ese crucial momento que le costaron la derrota. Un Alcaraz que era casi infalible en partidos que llegan al quinto set, pero que sufrió la derrota ante un Shelton que se mostró más acertado en ese super tie-break.

Greg Rusedski, extenista británico y finalista del US Open de 1997, analizó el eléctrico y emocionante duelo entre Alcaraz y Shelton en su canal de YouTube 'Off Court with Greg', donde señaló el que a su juicio fue el "error táctico" que cometió el murciano ante el estadounidense.

"Pensábamos que Carlos estaba jugando lo suficientemente bien como para ganar, pero Ben demostró que nos equivocábamos y se merece su puesto en la semifinal. Gracias a Dios tenemos a alguien que sube a la red. Si te quedas en la línea de fondo ante Alcaraz, casi siempre serás superado. Creo que Carlos cometió un pequeño error táctico. No quiero ser demasiado duro, pero si le das tanto tiempo a Ben al colocarte tan atrás, no le estás quitando el espacio que necesita para ejecutar sus golpes", explica el extenista de 53 años.

"Si lo piensas bien, eso le da a Shelton muchas opciones: puede hacer saque y volea o intentar atacar desde el primer golpe, tomar la iniciativa si Alcaraz devuelve la bola con un golpe liftado y ganar más tiempo para preparar el golpe. Por eso me gustaría ver al español intentar colocarse un poco más adelantado en situaciones así, tal como hace Jannik. De hecho, a Sinner le va tan bien contra Shelton gracias a cómo lee el juego: se mete en pista y golpea la pelota un poco antes", añade Greg Rusedski en su canal de YouTube 'Off Court with Greg'.

"Influyó, en parte, el hecho de que Alcaraz llevaba mucho tiempo sin competir"

El extenista británico, nacido en Quebec el 6 de septiembre de 1973, no resta mérito a Shelton y, pese a ese supuesto error de Alcaraz, considera que el tenista estadounidense de 23 años fue mejor y se mereció la victoria.

"El partido se decidió en el último suspiro, se definió por uno o dos puntos, y Shelton jugó esos puntos decisivos ligeramente mejor; también influyó, en parte, el hecho de que Alcaraz llevaba mucho tiempo sin competir", concluye Greg Rusedski.