Real Madrid
Mourinho: "Un jugador que mete 40 goles no es nunca un problema para un equipo"
El entrenador del Real Madrid asegura que los pitos y las críticas "no van a cambiar el estado de alma de este equipo".
Publicidad
José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ha comparecido en la rueda de prensa previa al duelo liguero ante el Rayo Vallecano y ha defendido a Vinícius y Mbappé, dos futbolistas que han recibido algunas crítica y silbidos por parte de la grada del Santiago Bernabéu.
"En Portugal hay un proverbio: tú sólo tiras piedras a los árboles que tienen fruto. No vas a tirar piedras a un árbol que no te da nada. Lo que ha hecho Vini aquí en los últimos años, cuántas 'Champions' ha ganado, cuántos goles ha metido, es un árbol que tiene mucho fruto. La gente tira piedras porque quiere frutos, quiere lo mejor de Vinícius. Lo mejor va a llegar", indicó Mourinho.
"El Vinícius que el año pasado contra el Benfica en el Santiago Bernabéu acabó solo con la eliminatoria va a llegar, pero en este momento no ha estado todavía. En este momento está un Vini que trabaja más que nunca, que está muy cerca de su velocidad máxima, ha batido sus récords, el número de balones recuperados, récord, en el tercio defensivo, récord. Va a llegar", añadió el técnico portugués.
"¿No están contentos por que hayamos ganado?"
Respecto a Kylian Mbappé y sus declaraciones sobre las críticas que recibe de parte de algunos sectores del madridismo.
"No hablo de quien critica. Utilizo el mismo proverbio que con Vini. Es un árbol con mucho, muchísimo fruto. Tiene razón. Un jugador que mete 40 goles nunca es un problema para un equipo. Cuando consigues que haya amistad, respeto... imagínate. Hay cosas que como entrenador valoro y admiro muchísimo. Hay gente que habla de fútbol pero no lo conoce en profundidad. Hay otras que entienden y le vienen bien hablar de cosas no tan buenas. He visto al equipo estar en los últimos minutos con 10, defendiendo por la izquierda con Cucurella ya muerto, con Kylian ya muerto, y lo he visto. Yo como entrenador valoro esto de una manera increíble. Para mí es una alegría este tipo de comportamiento. Hay gente que sabe tanto de fútbol como yo que también lo ha visto, pero no lo dicen. Dicen después que no hemos defendido bien, que podíamos haber sufrido tres o cuatro goles. Tampoco dicen que podríamos haber metido ocho. Hay partidos que son muy aburridos y quizá tengamos algunos. Hay partidos de Champions donde los equipo se temen, no se arriesga, la gente se va a casa con mal sabor de boca. Nos pudieron meter cuatro, sí, sí, pero podíamos haber metido ocho. Y hay gente que entiende de fútbol como yo que no lo dice. ¿Por qué no lo dice? ¿No están contentos por que hayamos ganado? Estamos unidos. Hemos perdido puntos contra el Betis y el compromiso que tenemos va a seguir. Haremos todo lo posible para que la gente esté feliz", explicó Mourinho.
"Cuando hay unión entre equipo y estadio es..."
El entrenador del Real Madrid no quiso entrar a valorar la actitud del público del Santiago Bernabéu, pero aseguró que para él jugador que lo da todo "siempre me tendrá a su lado".
"No quiero ni opinar, no se trata de criticar ni opinar. No soy nadie como para ni siquiera opinar. Me quedo triste, porque soy muy exigente con los míos. El otro día leí alguna declaración de Huijsen, diciendo que soy pesado, que estoy siempre detrás. Y es así, soy muy exigente. La exigencia es dar todo lo que tiene que dar. Yo respeto al jugador que lo da todo. Quería jugar, quería ayudar, ha jugado como equipo, ha jugado con respeto por su escudo. Este tipo de jugador me tiene siempre a su lado. No significa que vaya a jugar siempre, pero significa que me tendrá siempre a su lado. Me pone triste, pero no quiero valorar ni criticar. Pero desde mi experiencia, no sólo en el Madrid, cuando hay unión entre equipo y estadio es... no quiero decir imbatible, pero sí casi imbatible. Tengo todavía el récord Guinnes de partidos en casa sin perder en las mejores ligas, seis o siete años sin perder... No sé. Pero cuando trabajas como equipo con el estadio, eres imbatible. Pero cada estadio, en determinado momento tiene derecho a reaccionar", apuntó The Special One.
Por último, Mourinho cuestionó algunas críticas que llegan desde fuera.
Más Noticias
- Luis Rubiales y la final del Mundial 2030: "La dignidad de esta candidatura no puede estar en venta"
- Un monoplaza en llamas y bandera roja en pista: Tasanapol Inthraphuvasak sufre el primer accidente en Madring
- Rafael Louzán descarta renunciar al Mundial 2030 si la final se celebra en Marruecos: "España ha firmado unos acuerdos..."
"Yo no veo nada, pero ellos (el departamento de prensa del club) son muy pesados. Ni periódico, ni televisión, ni redes sociales, pero cuando me preparan para venir aquí me dan la Biblia con todo lo que habéis dicho. Estoy concentrado en mi trabajo, y los jugadores también, y estoy absolutamente tranquilo de que no serán ni críticas ni pitos lo que van a cambiar el estado de alma de este equipo", concluyó José Mourinho.
Publicidad